İBB Meclisi’nde Melen ve Kanal İstanbul gerilimi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin aralık ayı oturumlarının ilk bileşimi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Meclis oturumuna Kanal İstanbul ve Melen Barajı tartışması damga vurdu. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada İBB Başkanı İmamoğlu'nun daha önce yaptığı su zammı, Kanal İstanbul ve Melen Barajı ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Göksu, İmamoğlu'nun su zammına “hayır” diyen AKP grubuna “samimiyetsiz ve ucuz kahraman” diyerek hakaret ettiğini öne sürdü. Göksu, su zammına ilkesel ve ahlaki bir duruş sergileyerek engel olduklarını belirtti.

“KANAL İSTANBUL'A KARŞI OLMAK CEHALETTİR”

İmamoğlu'nun su zammı konusunu manipüle etmek için durup dururken Melen ve Kanal İstanbul projelerinden bahsetmeye başladığını savunarak her iki proje için de hükümete teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi. Göksu “Aslında Kanal İstanbul'u yapmak ihanet, cinayet, felaket değil Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir, İstanbul halkına cinayettir, İstanbul'un tarihine ve çevresine karşı felakettir. Kanal İstanbul'a karşı olmak cehalettir, felakettir ve sorumsuzluktur” dedi.

ELEKTRİK ZAMMINDA NASIL DAVRANDINIZ?

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da Göksu'ya yanıt vererek “Suya zam yapılmaması konusunda ilkesel ve ahlaki davranmışlar. Peki elektrik zammına ‘evet' derken nasıl davranmış oluyorlar? Onu söylemeyeceğim. Hakaret etti dersiniz” yorumunda bulundu.

İMAMOĞLU'NDAN TAKLİT TEPKİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Tevfik Göksu'nun açıklamalarına yanıt verdi. İmamoğlu, Göksu'nun konuşması sırasında kendisini taklit etmesine tepki göstererek “Komedyen taklit etse alkışlarız. Ama bir siyasinin başka bir siyasiyi taklidi yakışmadı. Sempatik değildi zaten beceremediniz de…” dedi. İmamoğlu “samimiyetsiz ve ucuz kahramanlık” ifadelerinin hakaret değil eleştiri olduğunu söyledi.

MELEN'İ CUMHURBAŞKANI GÜNDEME GETİRDİ

İmamoğlu, 3 yıl önce açılacağı duyurulan Melen Barajı'nın gövdesindeki çatlakların fotoğrafını mecliste göstererek şu açıklamayı yaptı:

“Geçtiğimiz aylarda Melen Barajı'nı ziyaret etmeme rağmen konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadım. Melen Barajı ile ilgili ilk konuşan ‘İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı. Ne yapacaksın?' diyen Sayın Cumhurbaşkanıdır. Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir. İnşaatın yığma taş ile yapılması önerildiği halde betonla yapılmasıdır. İSKİ Genel Müdürümüzü DSİ ve Bakanlık ile ilişkilendirilerek projenin düzeltilmesi için 2020'de kaynak ayrılmasını talep ettik. Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi. Yapılan barajın parasını İSKİ yani İstanbullular ödüyor.”

KANAL İSTANBUL ÇALIŞTAYI YAPILACAK

Kanal İstanbul projesi ile ilgili de sert tepki gösteren İmamoğlu, yaptırdığı bir ankete göre İstanbulluların yüzde 88'nin proje ile ilgili hiçbir fikri olmadığını söyledi. İmamoğlu, bu proje ile ilgili Ocak ayının ilk haftasında kamuoyuna açık çalıştay yaparak bilim adamlarını konuyu konuşmak üzere davet edeceklerini duyurdu. İmamoğlu “Kimse 3 çocuk babası vatandaş Ekrem İmamoğlu'na ‘Kanal İstanbul'u yapıyoruz' diye dayatamaz. Yaptığımız her şey bu şehre fayda vermelidir. Resmi rakamlara göre yüzde 15 işsizlik bulunan bu ülkede 75 milyar lirayı neden harcıyoruz? İstanbul'a ihanet etmeyelim. Çocuklarımıza kötü bir miras bırakmayalım” dedi. İmamoğlu Kanal İstanbul projesi ile 136 milyon metrekarelik tarım alanının yok olacağını vurguladı.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÖNERİSİ

Tartışmalar ve konuşmaların ardından gündeme geçildi. CHP grubu adına Selçuk Sarıyar ek gündem teklifi önerisinde bulundu. Sarıyar, çok tartışılan Kanal İstanbul ve Melen Barajı ile ilgili mecliste araştırma komisyonları kurulmasını önerdi. Sarıyar, her iki komisyonun da 2 AKP'li, 2 CHP'li, 1 MHP'li ve 1 İyi Partili olmak üzere 6 meclis üyesinden oluşmasını ve 2 ay görev yapmasını önerdi.

AKP: NEYİ ARAŞTIRACAĞIZ?

Taleple ilgili söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Araştırma komisyonu teklifi bu şekilde yapılmaz. Bizim haberimiz yok. Kaldı ki o soruların cevabını biz belediye olarak ilgili kurumdan isteyip alabiliriz. Böyle komisyon olmaz, neyi araştıracağız? Araştıracağımız konu nedir onu anlamadık biz. Kuracağımız komisyonların İBB'nin sorumluluk alanı ile ilgili olması gerek. Melen bakanlık tarafından yapılıyor. Niye abesle iştigal ediyoruz” dedi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “Klasik anlamda sadece çoğunluğa dayalı olarak oluşan komisyonlardaki raporların nasıl oluştuğunu çok net gördük. Özellikle işçi çıkarmalara yönelik komisyonda. Herkes bu konuları siyasete kurban edip kendi siyasi görüşünü ifade etmeye çalışan raporlar yazıyor. Yapmamız gereken Melen projesi gibi Kanal İstanbul gibi önemli sorunlarda birlikte çalışma kültürünü ortaya koymak. İBB'de İstanbul'un geleceğini ilgilendiren bir konu ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasının ne sakıncası olabilir? “ diye sordu.

MECLİS HER KONUYU ARAŞTIRABİLİR

Tartışmalar sürerken meclisi yöneten İmamoğlu da konuyla ilgili açıklama yaparak “Bu meclis İstanbul'la ilgili her konuyu araştırabilir, hangi kuruma ait olursa olsun. Hüküm vermiyor ki araştırma yapıyor. İstanbul'u ilgilendiren her konuyu araştırabilir” dedi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONUNA RET, MEVCUT KOMİSYONLARA GÖREV

Tartışmaların ardından oylamaya geçildi. Her iki araştırma komisyonu için verilen önerge AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Bunun üzerine AKP grubu Kanal İstanbul ve Melen Barajı ile ilgili mevcut ihtisas komisyonları Çevre ve Enerji Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonu'nun araştırma yapmak üzere görevlendirilmesini önerdi. Bu öneri oybirliği ile kabul edildi. İmamoğlu'nun önerisi ile komisyonlarda üyesi bulunmayan MHP ve İyi Parti'den birer meclis üyesinin de araştırma süresi boyunca görev yapması kararlaştırıldı.

İLGİLİ HABER İSKİ'den İstanbulluyu rahatlatan açıklama: Su sorunu yok