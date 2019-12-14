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İBB Sözcüsü Murat Ongun: Kredi sorununu çözdük!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kredi sorununu çözdüklerini belirterek "Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz. Bu hattımız 1 milyon yolcuya hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

19:46 -
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından kredi sorununu çözdüklerini duyurdu.

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KAYNARCA-TUZLA-PENDİK HATTININ YAPIMINA BAŞLANIYOR

Ongun, “Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz. Bu hattımız 1 milyon yolcuya hizmet verecek.” paylaşımı yaptı.

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“BÜTÜN HATTI TEKRARDAN GÖZDEN GEÇİRİYORUZ”

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, “Belki de en son finans kaynağını yarattığımız projelerimizden bir tanesi. Çok yakın bir zamanda Fransız Kalkınma Ajansı ile bir kredi imzaladık. Bu hattımızın da hemen hemen hiç çalışma yapılmadan sözleşmesi imzalanmış, saha teslimleri yapılmış ve o şekilde yüzde 1 fiziksel ilerlemeyle bekleyen hatlarımızdan bir tanesiydi.” şeklinde konuştu.

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Kredi anlaşmasının yeni imzalandığını belirten Alpkökin, “Teknik olarak, iş programı olarak, işte kontrollük olarak bütün hattı tekrardan gözden geçiriyoruz.” dedi.

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Son güncelleme: 19:49 14.12.2019
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