İBB’nin 6.3 milyonluk ağaç sulama işi AKP’li yöneticinin şirketine verildi

İBB şirketlerinden İSTAÇ, ağaçların ve çalıların sulanması işi için 28 Mart günü ihale düzenledi. İhaleyi 6 milyon 399 bin 999 liraya Hüseyinoğlu Peyzaj Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirket ile 11 Nisan 2019 tarihinde sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre; İstanbul'da 15 Mayıs'tan 15 Ekim'e kadar ağaç ve çalıların sulama işi bu şirket tarafından yapılacak.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

İBB şirketinden yıllardır milyonlarca liralık ihaleler alan bu şirketin büyük ortağı İTO kayıtlarına göre Eyüp Delibaş. Şirketin sermayesi 500 bin TL. Delibaş ailesine ait olan şirketin büyük ortağı Eyüp Delibaş, AKP Kağıthane İlçe Yönetim Kurulu Üyesi. AKP ilçe örgütünde sivil toplum ve halkla ilişkilerden sorumlu yürütme kurulu üyesi olan Eyüp Delibaş, Hüseyinoğlu Peyzaj Şirketi'nin aynı zamanda genel müdürü. 1995 yılında Nurdan İnşaat Oto Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adıyla kurulan aile şirketi, 2010 yılından beri Hüseyinoğlu Peyzaj Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adıyla faaliyetlerine devam ediyor.

SON İKİ İHALEYİ DE AYNI FİRMA ALDI

Söz konusu şirket, daha önce İBB şirketi tarafından ağaç ve çalıların sulanması işi için açılan ihaleleri de kazanmıştı. 2018 yılında açılan ihaleyi 5 milyon 654 bin 284 lira teklif veren Hüseyinoğlu Peyzaj almış ve yine mayıs-ekim arası için sözleşme imzalanmıştı. 2016 yılında da fidan temini, dikimi, fidanların ve yeşil alanların sulanması, sulama tesisatının bakımı işlerini yaptırmak için ihale açılmıştı. Bu ihaleyi de Hüseyinoğlu Peyzaj, 7 milyon 350 bin liraya almıştı. Sözleşme de 1 Temmuz 2016-31 Aralık 2017 tarihleri arasını kapsıyordu.