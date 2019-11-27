İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor’a para bulun diye talimat veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı’na katıldı.

Türkiye’nin artık hantal devlet yapısının bulunmadığını, sinen, pusan, süreçlerin yönlendirmesine göre pozisyon almaya çalışan bir devlet yapısı olmadığına işaret eden Soylu, şunları söyledi:

“ÇOK DA UMRUMDAYDI”

* Artık sözünü sakınan bir devlet yok. Üç tane gazete manşetiyle susturulan, ‘Aman muhalefet yemeyelim’ korkusuyla adım atamayan bir Türkiye’de yok. PKK’ya müzahir parti, sözcülüğünü falan değil, doğrudan kuryeliğini milletvekillerinin yaptığı partinin genel başkanı çıkmış, bizim için ileri geri konuşmuş. Çok da umurumdaydı.

“O AŞAĞILIK ADAMLARA SÖYLESİNLER”

* 13 yaşında kızları dağa kaçırıp tecavüz eden, sonra da terörist yapan PKK’lı sapıkları, Cemil Bayık’ı Murat Karayılan’ı savunan, oradan talimat alan partiden kadına şiddetle mücadele dersi alacak değiliz. Söyleyecek sözleri varsa, gitsinler 13-14 yaşındaki çocuklara tecavüz eden Kandil’deki o aşağılık adamlara söylesinler.

“AÇIK AÇIK TALİMAT GÖNDERDİ”

* Kandil’in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim, Amedspor. Aman ne yapın, “Amedspor’a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun” diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti. Terör örgütünün direk talimat verdiği bir spor kulübü. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Cemil Bayık, ‘Amedspor’a destek verin’ diye açık açık talimat gönderdi, duymayacak mıyız?”

'SADECE HAFİF BİR GAZ SIKILDI' Bakan Soylu, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Taksim'de düzenlenen eylemde polisin kadınlara şiddet uyguladığı iddiasına yanıt verdi. 'Koskoca bir yalandır ve ayıptır. Artık bu istismardan bir vazgeçin' dedi. Basın açıklaması bittikten sonra 50 LGBT'linin polise saldırdığını belirten Soylu, 'Sadece hafif bir gaz sıkıldı. Gaz sıkıldıktan sonra da olay dağıldı.' ifadesini kullandı.

“500’ÜN ÇOK AZ ÜZERİNDE TERÖRİST KALDI”

Terörle iltisaklı belediyelere 2016’da görevlendirme yapıldığında da ortalığın ayağa kaldırıldığına değinen Bakan Soylu, 94 belediye başkanından 42’sinin toplam 286 yıl ceza aldığı bilgisini verdi.

teröristlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Soylu, “Yurt içinde 500’ün çok az üzerinde terörist kaldı. Şimdi 2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500’ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak” dedi. (AA)