İETT otobüsü cayır cayır yandı. Facia kıl payı atlatıldı

Ayazağa garajında taşeron firma tarafından işletilen 34 TP 5873 plakalı İETT otobüsünün, 3 Havalimanı-Atatürk Havalimanı arasındaki 06.00 seferini yapmak üzere saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Habipler Yolu'nda motor bölümünden aniden alev aldı. Bir anda alev topuna dönen otobüste yolcuların olmaması faciayı önledi.

“BAKIM YAPILMIYOR”

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Uzun zamandır Ayazağa Garajında taşeron firmaya hizmet sözleşmesi çerçevesinde işletmeye verilen belediye otobüslerinin günlük bakım onarımlarıyla rutin bakımlarının yapılmadığı yönünde şikayetler vardı. Bunun bir kazaya sebebiyet verilmesinden korkuluyordu. Korkulan oldu ve bu sabah içinde yolcu yokken otobüs yandı. Araçta yolcu olsa büyük bir facia yaşanırdı” dedi.

Balyalı ayrıca otobüsün havalimanına daha yakın olan garajlar yerine Ayazağa Garajı'ndan hareket etmesinin nedeninin de taşeron firmanın anlaşmasına göre kilometre doldurmak olduğunu söyledi.