Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İftara ne kadar kaldı? İşte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve tüm illerimizde iftar saatleri…

İftara kısa bir süre kaldı. Ramazan ayında nefsini kuvvetlendirmek isteyenler farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor. İftar yaklaştıkça açlık bastırıyor ve iftar heyecanı sarıyor. Her ilimizde iftar vakitleri değişiklik gösteriyor. Peki bugün iftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi...

18:30 -
Haberler Gündem
İftara ne kadar kaldı? İşte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve tüm illerimizde iftar saatleri…

İslam dininin en önemli ibadetleri arasında yer alan ibadetlerden biri de oruçtur. İmsak vakti ile başlayan oruçlar akşam ezanının okunmasıyla açılıyor. Oruç açmadan önce edilen duaların kabul edileceği rivayet ediliyor. Siz de haberimizde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2019 Ramazan imsakiyesinden iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.

İL İL İFTAR SAATLERİ

İSTANBUL İFTAR SAATİ

ANKARA İFTAR SAATİ

İZMİR İFTAR SAATİ

BURSA İFTAR SAATİ

EKREM İMAMOĞLU BU AKŞAM 21:00'DA UĞUR DÜNDAR'LA HALK ARENASINDA. YOUTUBE VE TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more