İftara ne kadar kaldı? İşte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve tüm illerimizde iftar saatleri…

İslam dininin en önemli ibadetleri arasında yer alan ibadetlerden biri de oruçtur. İmsak vakti ile başlayan oruçlar akşam ezanının okunmasıyla açılıyor. Oruç açmadan önce edilen duaların kabul edileceği rivayet ediliyor. Siz de haberimizde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2019 Ramazan imsakiyesinden iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.

İL İL İFTAR SAATLERİ

İSTANBUL İFTAR SAATİ

ANKARA İFTAR SAATİ

İZMİR İFTAR SAATİ

BURSA İFTAR SAATİ