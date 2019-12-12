İhanet ettiğini düşünüp vahşice öldürdü

Olay, dün gece Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan Orhan Şahin, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aslı Şahin’i sopayla dövdükten sonra boğarak öldürdü.

BURNU KIRIK, VÜCUDUNDA MORLUKLAR VAR

Karısının cansız bedeninin yatağa yatıran Şahin, bugün öğle saatlerinde polisi arayarak cinayeti itiraf etti. Olay yerine gelen polis, katil kocayı gözaltına aldı. Aslı Şahin’in aldığı darbelerle vücudunda morluklar olduğu, burnunun kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. (DHA)