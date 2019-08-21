İktidar, Olağanüstü Hal yetkisi kullandı

Adalet eski Bakanı, duayen hukukçu Hikmet Sami Türk, HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi. ‘'Olağanüstü Hal döneminde verilen bir yetki, olağan halde de kullanılmıştır'' dedi. Türk, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, görevden almalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “Görevden almaya ilişkin yasa maddesi, OHAL döneminde 674 sayılı KHK ile eklenmiş ve aynı dönemde 6738 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Böylece aslında Olağanüstü Hal için verilen yetki, bir suçlamaya dayandırılarak olağan halde de kullanılmıştır.''

İktidarın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de HDP ve CHP'li belediye başkanlarının bir bölümünü görevden aldığını, AKP adayı olarak seçilmiş, memnun olmadığı belediye başkanlarını da istifa ettirdiğini söyleyen Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘SEÇİMLER ANLAMINI YİTİRİYOR'

“Şimdi muhalefet partileri açısından aynı uygulamalar, görevden alma şeklinde yeniden başladı. Seçilmiş başkanların görevlerinden uzaklaştırılmaları, yerel yönetim seçimlerini anlamsız hale getirmektedir. Seçmenlerin kullandıkları oyların da siyasi iktidarca iptal edilmesi anlamına gelen antidemokratik bir uygulamadır.”

Yapılanın, Anayasa'daki seçme ve seçilme hakkı ile demokratik hukuk devleti ilkelerine de açıkça aykırı olduğunu ifade eden Türk, “HDP'li başkanların hedef alınması, ayrılıkçı çağrışımlara neden olacak, tüm partilerin seçilmiş başkanlarını da kaygılandıracaktır. Yasalara göre, görevden alma geçici tedbir niteliğindedir. Bunun 5 yıllık seçim dönemini kapsayacak bir uygulamaya dönüşmemesi gerekir” ifadesini kullandı.