İl Müftüsü’nden açıklama: ‘Kutlamalar asimilasyon, piyango haram!’

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yılbaşı kutlamalarına yönelik muhafazakar camiadan tepkiler yükseliyor. Son olarak, Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, piyango ve yılbaşı kutlamalarını hedef alarak, kutlamaların dinen uygun olmadığını, piyango çekilişlerinden gelecek paranın ise haram olduğunu açıkladı.

İnanan bir Müslümanın, yeni bir yıla günahlarla başlamak yerine şükretmesi gerektiğini söyleyen Müftü Çakı, “Her millet kendi kültürünü kendi milli değerlerini muhafaza etmek durumundadır. Bu bir kültür yozlaşmasıdır. Bu bir asimilasyondur. Bizim bir başka milletlere benzemeye ihtiyacımızda yoktur” şeklinde konuştu.

‘PİYANGO CAİZ DEĞİL'

Yılbaşı piyangosunun ise haram olduğunu söyleyen Çakı, “Piyangonun veya kumarın millisi olmaz. Ben bu kelimeden de rahatsızım. Bizim mili diye bir piyangomuz söz konusu olamaz. Bu haramdır. Hangi çeşidi olursa olsun ister devlet ister şahıslar yapsın. Piyango haramdır ve asla caiz değildir. Oradan elde edilen para helal değildir. Hayır hasenat yapılmaz” diye konuştu.

‘BAŞKALARININ NOEL’İNE İHTİYACIMIZ YOK!'

Yılbaşı kutlamalarının bir başka kültürün ürünü olduğunu söyleyen Veysel Çakı şunları söyledi:

“Hele bu yılbaşı kutlaması bir başka millete bir başka kültüre bir başka dinin mensupları yaptığı için onunla bunu tercih etmesi bu davranış içine girmesi de çok tehlikeli sonuçlar doğurur. Bizim yeterince dini bayramımız var. Milli bayramlarımız var. Başkalarının ne Noel'ine ihtiyacımız var ne yılbaşı kutlamalarına… Bu bir asimilasyondur. Bizim bir başka milletlere benzemeye ihtiyacımız da yoktur.” (İHA)