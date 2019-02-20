İlaca gelen yüksek zammın ardından aktarlar yeniden gündemde

İlaç fiyatlarına yüzde 26,4’e varan oranlarda yapılan zam, dün itibariyle etiketlere yansıdı. Son dönemde ilaca gelen zamlardan sonra vatandaşlar çareyi aktarlarda ve bitkisel çözümlerde aramaya başladı. Çocukluğunun, bitkilerin üzerinde uyuyarak geçtiğini söyleyen Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan, “Doğanın sınırı yok, bilginin sınırı var” dedi ve şifa dolu bitkileri Sözcü okurları için anlattı.

“GRİP VE ÖKSÜRÜK İÇİN BİTKİSEL REÇETE”

Bu yıl gribin sert geçtiğini ve kış hastalıklarının da zamanı olduğunu söyleyen Ayhan Ercan, “İçinde adaçayı, kuşburnu, zencefil gibi bitkilerin olduğu kış çayları grip için önerilerimiz. Gribin ardından geçmeyen öksürükler için köklerden yapılan çaylar var. Zerdeçal, meyan kökü, karanfil ve kakuleden oluşan çaylar da geçmeyen öksürük için tavsiyelerimiz. Ayrıca ‘meyan balı’ var. Bir mercimek tanesi kadar günde iki defa pastil niyetine bunu kullanabilirsiniz. Bir paketi 20 TL olan meyan balını tüm aile 5 yıl boyunca kullanabilir.” dedi.

“HİÇ İLAÇ KULLANMADAN RAHATLATAN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER”

Migreni rahatlatan bitkisel ilaçların da olduğunu belirten Ercan sözlerini şöyle sürdürdü “Bu ilaçların başında portakal çiçeği, nane, kekik ve biberiye çok etkili. Sinüzitte de aynı şekilde ilaç kullanmadan tedavi etmek mümkün. Nazal pot dediğimiz bir uygulama var. Propolisli, karbonatlı, rafine edilmemiş tuzlarla günde iki defa burun temizliği ve hiç basınç uygulamadan yani sünüzit döneminde tıkanıklığı daha da ileri boyutlara taşımadan açabileceğiniz çok basit ev uygulamaları.”

“ZAYIFLAMAK İÇİN EMEK GEREK”

İnsanlık tarihin en büyük efsanelerinden ‘zayıflama ilacı’ hakkında da konuşan Ercan, “Diyet ve yürüyüş yapıyorsanız bunun yanında metabolizmayı hızlandırmak, yağ yakımını kolaylaştırmak için bir takım çaylar kullanabilirsiniz. Yeşil çay gruplarından moringa, beyaz çay var. Sindirim sistemi çalışmıyorsa eğer barut ağacı gibi elimizde çeşitler var. Zayıflama ilacı diye bir şey yok. Bitkiler sadece zayıflamaya yardımcı olurlar” diye konuştu.