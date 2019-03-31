Son dakika… İmamoğlu’ndan yeni açıklama: Ahlaklı olun hakkımı yedirtmem

Özlem GÜVEMLİ, Fatma VURGUN/ İSTANBUL

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu “Ne yazık ki daha önceki seçimlerde yaşadığımız gibi tek kaynaklı giriş nedeniyle seçim yasakları başlamadan önce enteresan girişler yayınlandı. Bu bizi çok üzdü. 1.5 saat sonra da YSK’dan uyarı yapılması şaşırtıcı. Uyarılar karşılık görmedi. Biz İstanbul’la ilgili saat 22.00’ye kadar kesine yakın sonuçları oluşturabileceğimizi tahmin etmiştik. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Kendi sistemizdeki sayı yükseliyor. Saat 20:30 itibariyle, kendi sistemizdeki verilere göre sandıkların 27,6’sı açıldı. Şu anda oyum yüzde 53,2. Rakibiminki de 44,1.” dedi. Anadolu Ajansı verilerini hatırlatan İmamoğlu “YSK’yı, Anadolu Ajansı’nı şeffaf ve hassas olmaya davet ediyorum. Verilerini kontrol etmelerine, toplumu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NUN SAAT 20:30 YAPTIĞI AÇIKLAMA

SAAT 21:00 OY ORANIM YÜZDE 52,42

Saat 21:00’da yeniden kameralar karşısına geçen İmamoğlu , YSK ve AA’nın manipülasyon yaptığını yineledi. “Ahlaklı olun. Hak yemem hakkımı da yedirtmem” diyen İmamoğlu,

“Açılan sandık oranı yüzde 36. Benim oyum yüzde 52,42. rakibiminki de yüzde 44” dedi. CHP adayı İmamoğlu, sandık görevlilerine de “Yerinizi terk etmeyin” çağrısı yaptı.