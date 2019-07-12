İmamoğlu: Direnç var, umarım hatadan dönerler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis toplantısı sonrasında makamında tebrikleri kabul etti. Amedspor yöneticileri, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, KKTC’nin Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu İmamoğlu'nu ziyaret ederek başarılar diledi.

İmamoğlu Amedspor yöneticileri ve toplantıda hazır bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu’nu tebrik eden yöneticiler, İBB Başkanı’na Amedspor forması hediye etti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika yöneticileri de tebrik ziyaretinde bulundu.

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İmamoğlu, “Bir yandan işlerimiz devam ediyor. Sizleri ağırlamak bizler için keyif, onur. İşlerimiz de önemli. Bir yandan kadrolarımızı olgunlaştırmak, politikalarımızı belirlemek… Ama şükürler olsun. Engellemelere rağmen iyi gidiyoruz. Biraz şirketler konusu var. Onları aşmaya çalışıyoruz. Yönetim kurullarını değişmesine yönelik genel kurul taleplerimiz vardı. Onlara dönük bir direnç var. Bunları aştığımız taktirde yolumuzda bir engel kalmayacak. Umarım hatadan dönerler. Dönmezlerse kendileri bilir. Bazı istifa etmeyen yönetim kurulları var vesaire… Neyse, böyle alıştık artık. 2 ayda bir tebrike gelirsiniz artık” diye konuştu. DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu da ”1 Mayıs’ta da birlikteydik. Bundan sonraki süreçte de biz, her zaman demokrasiden ve emekten yana, hakkın, hukukun verilmesinden yana mücadelemizi sürdürmeye çalıştık hep birlikte. Zor bir süreç oldu ama sonuç olarak, son derece de iyi oldu” dedi.