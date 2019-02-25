İmamoğlu: Suyu yüzde 40 ucuzlatacağız, musluktan doya doya su içeceksiniz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’de Kuştepe Roman ve Çiçekçiler Derneği üyeleriyle bir araya geldi. CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin’in eşlik ettiği İmamoğlu, Roman vatandaşlar tarafından kırmızı gül yaprakları atılarak karşılandı. İmamoğlu, kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Kuştepe’de, ”yerinde dönüşüm” gerçekleştireceklerini, kimseyi yerinden yurdundan etmeyeceklerini söyledi.Roman vatandaşlara, ”Dünyanın en güzel mesleğine sahipsiniz” diye seslenen İmamoğlu, “Gelecek nesillere mesleğinizi öğretmek için iş birliği yapacağız.Çiçek gibi yüreğinizin yanındayım.” diye konuştu.

“MAĞDURUN ÇIĞLIĞI OLMAYACAK”

İstanbul’un en önemli sorununun ‘yoksulluk’ olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Hayatı ucuzlaştıracağız. Suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Evinize yüzde 40 daha ucuza girecek su. Süreç içinde yapacağımız projelerle evinizdeki musluktan doya doya su içeceksiniz. Çocuk, kadın, anne mutluysa geleceğimiz teminat altındadır. Yerel yönetim felsefemizde insanların mutluluğu en büyük projemiz olacak. Herkesin oyuna talibiz.16 milyonun oyuna talibiz. Kendimizi bu şehre adayacağız. Çocuklarınız, bizim evlatlarımızdır. Sıkıntılarınız, bizim sıkıntılarımızdır. Mağdurların çığlığı olmayacak, çünkü çığlığınızı duyan bir başkanınız var.” şeklinde konuştu.

“HER SEMTE ÖZEL BİR İLGİ GÖSTERECEĞİZ”

Roman çiçekçilerin daimi müşterisi olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu mesleği yapmaya devam edeceksiniz. İşlerinize bereket katacağız. Evlatlarınızın üniversite okumasını, meslek sahibi olmasını istiyoruz. Sizi hissedeceğiz. Her semte özel bir ilgi göstereceğiz. Biz, emekten yanayız. Emek ve alın terini ortaya koyanların alınlarına kurban.Tüm emekçilere Ekrem İmamoğlu sözüdür. Hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermek gibi bir niyetimiz yok. Onlarla hem yolumuza devam edeceğiz hem de onları daha fazla mutlu edeceğiz.Çalışanlar, bizimle birlikte coşa coşa çalışacaklar. Yeni yaratacağımız iş olanaklarından da sizler faydalanacaksınız.” ifadelerini kullandı.

“HAYATIMDA HİÇ BANA GÜL ATAN OLMADI”

“Hayatımda hiç bana gül atan olmadı. Sevdim” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: ”Ama her şeyin yeri var. Bunun yeri Kuştepe. Başka yerde yapmayım. Ama buraya gelince beni böyle karşılayın. Sizinle satış yapmak istiyorum. Tatlı diliniz ve gülen yüzünüzle satış yapıyorsunuz. Ben herkesin oyunu istiyorum siz de herkese gül satıyorsunuz. Staj alacağım sizin yanınızda.” İmamoğlu, konuşmasını bitirdikten sonra Roman vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi. Bu sırada vatandaşlar ve İmamoğlu, karşılıklı olarak birbirlerine gül yaprakları attı.