İmamoğlu’na Batman düğününde horon sürprizi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Diyarbakır'da gün boyu ziyaretlerle devam eden Güneydoğu Anadolu turu, Batman'daki düğünle noktalandı. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, Kenan-Sohbet Yaşar çiftinin oğulları Cihan ve Sabriye-Cengiz Yaşar çiftinin kızları Ceylan'ın düğün törenlerine katıldı.

İmamoğlu çiftini salon kapısı önünde karşılayan yüzlerce davetli, misafirlerine yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Zorlukla salona ulaşan İmamoğlu çifti, ilk olarak gelin ve damadı tebrik etti. Bu sırada bir sürpriz yaşandı; İmamoğlu, sahneye horon ekibiyle birlikte davet edilirken salonda “Her şey çok güzel olacak” tezahüratı yükseldi.

Horon performansıyla alkış alan İmamoğlu, ardından davetliler ve gelin-damat ile birlikte halay çekti. Halaya, Dilek İmamoğlu da katıldı. Horon ve halayın ardından davetliler, İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Düğünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı da okundu.

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“EVLATLARINIZ İYİ YETİŞSİN VE ALDATILMASIN”

Çiftin nikahını Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir kıyarken, şahitliklerini İmamoğlu ile birlikte CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yaptı. İmamoğlu, “İki kardeşimin mutlu olacakları bir yuvanın kurulmasına şahitlik ettik” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle Allah mesut etsin sizleri. Mutluluklar diliyorum. Birbirinizi sevgiyle ve saygıyla beslemenizi diliyorum. Birbirinizi sevdiğiniz gibi, anne – babalarınıza da sevgiyi, saygıyı lütfen unutmayın. Aile birliğiniz, ömür boyu ilk günkü gibi heyecanla ve sevgiyle dolu olsun. İyi evlatlarınız olsun istiyorum. Birbirinizi besleyen bir çift olmanız, önemli ve değerli. Evlatlarınız, bu ülkeye faydalı bireyler olsunlar. Dünya insanı olsunlar. Maneviyatı güçlü, geçmişini bilen, geleceğe umutla bakan evlatlarınız olsun. İyi eğitim alsınlar. Hiç kimse onları aldatmasın. Akıldan, bilimden yana evlatlar olursa, onlar gerçekten sağlıklı bireyler olacaktır. Size güveniyoruz. Yolunuz açık olsun” dedi.

İmamoğlu, kendisine teslim edilen nikah defterini, çifte vermesi için eşini platforma davet etti. Dilek İmamoğlu, nikah defterini geline teslim ederek, çifte mutluluklar diledi. İmamoğlu, davetlilerin alkışları eşliğinde salondan ayrıldı.