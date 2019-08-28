Son dakika: İmamoğlu’ndan İstanbullulara 24 saat ulaşım müjdesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediyesi Cem Karaca Kültür Merkezi'nden düzenlenen 24. Dönem Tren Sürücüsü Bröve Töreni'ne katıldı. İmamoğlu'na, CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile İBB Başkan Danışmanları Murat Ongun ve Ertan Yıldız eşlik etti. Açılış konuşmasını Metro İstanbul A.Ş. İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Fırat yaptı. Törende, tren sürücülerinin aldığı eğitimi ve Metro A.Ş. çalışmalarını anlatan kısa bir film gösterimi sunuldu.

METRO'YA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Film gösteriminin ardından İmamoğlu konuşmasını yaptı. Metro'nun ve metro hatlarının İstanbul ulaşımında birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, çalışmalarını bu yönde hızlandıracaklarını belirtti. İmamoğlu, “Yerin altını verimli kullanmazsanız ulaşımla baş etme şansınız olmuyor. İstanbul'da metronun temelini atan sayın Nurettin Sözen'den, günümüze kadar bu alanda hizmet veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz, bu sürecin lokomotifi olacağız. En hızlı adımlarımızı bu alanda atacağız” dedi.

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Metro sürücülerinin net bir tanımlamalarının olmadığını kaydeden İmamoğlu, “Metro sürücülerine isim bulma konusunda bir çalışma yapmak lazım. Metroya bindiğimde, ‘Size ne demek lazım' demiştim. Hani gemini kaptanı vardır, otobüslerde yine kaptan lafı kullanılır ama sanki metroda böyle bir simgeleşen bir isim bulunamamış. O da bulunur. Benim aklımdan ‘Kaptan' geçmişti” şeklinde konuştu.

“İSPARK'TA 2 BİN 300 ÇALIŞAN VAR, TEK KADIN YOK!”

3,5 aylık titiz bir çalışmanın ardından donanımlı hale gelen yeni tren sürücülerine başarılar dileyen İmamoğlu, “Buradaki 66 kişi arasında sadece 4 kadın var. Yani her işe bir kota koymazsak, toplumda kadınları yaşamın içine katmazsak, hayat zor olur. Dolayısıyla bundan sonra benim özel talebim ve talimatımdır ki, uygun her iş ortamına maksimum kadın katılımını sağlamak zorundayız. Kadın istihdamını çok önemsiyorum. Bir istatistik canımı sıkmıştı. Şirketimizin birinde, İSPARK'ta, 2 bin 300 civarında çalışanı var. Kaç kadın çalışanımız var tahmin edin? Hiç! Bu olmaz! 2 bin 300 çalışan da hiç. Kadın Genel Sekreter Yardımcımız dedi ki, ‘Hiç mi canınız sıkılmıyor erkek erkeğe baka baka akşama kadar.' Yani bu gerçekten hoş değil. Toplumun yarısı kadın. Ben bunu konuşurken aklınıza gelebilir belki, ‘Eşinden korktuğu için böyle konuşuyor!' Öyle değil, bir eşe saygı duyulur, korkmam. Ama annem var, eşim var, kız kardeşim var, bir de biricik kızım var. Biz, kızlarımızı, oğullarımızı eşit yaşasınlar diye topluma hazırlıyoruz. Bu konu önemli. Bunu çözersek inanın toplum olarak seviyemiz çok daha yukarıda olacak” diye konuştu.

“BU ŞEHİR 24 SAAT YAŞIYOR”

İstanbul'un 24 yaşayan bir şehir olduğunu belirten İmamoğlu, şu müjdeyi verdi: “Bu şehir 24 saat yaşıyor. İyi biliyoruz ki, gece mesaisine kalanlar var. Gece bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz. Kentin her noktası birbirinden farklı. Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden İstanbul ulaşımının sağlanması ile ilgili, ne yazık ki bir türlü başlanamayan bu uygulamayı, özellikle metro hatlarında ve çok yoğun otobüs hatlarında 30 Ağustos gecesi, 00.00'dan sonra başlatacağız İstanbul'da. Bunun şimdiden müjdesini verelim.”

TÖRENDE “EVLİLİK TEKLİFİ” SÜRPRİZİ!

İmamoğlu, katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıktan sonra bröve teslim törenine geçildi. Önce 4 kadın sürücüye brövelerini veren İmamoğlu, ardından 62 erkek sürücünün belgelerini kendilerine sundu. Ardından toplu fotoğraf çekimine geçildi. Bu sırada ilginç bir olay yaşandı. Abdulaziz Yılmazer isimli yeni tren sürücüsü, İmamoğlu'ndan izin alarak mikrofunu istedi. Mikrofonu alan Yılmazer, “Bu iş benim ikinci hayalimdi. İlk hayalimi huzurunuzda gerçekleştirmek istiyorum” diyerek, salonda bukunan kız arkadaşı İpek Gecir'i, “Benimle evlenir misin” teklifiyle sahneye çağırdı. Gecir, büyük bir şaşkınlıkla sahneye gelirken, Yılmazer, teklifini bir kez de diz çökerek, İmamoğlu ve arkadaşlarının önünde yineledi. Yılmazer'in verdiği yüzüğü alan Gecir, salonda bulunanların alkışları altında genç sürücünün teklifini kabul etti. Müstakbel çifti tebrik eden İmamoğlu, “Nikahınızı da biz kıyalım o zaman. Acele edin de bir an önce kıyalım nikahı” dedi.