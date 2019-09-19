CHP’nin kurmaylarından Tuzla’da yaralanan itfaiye erine ziyaret!

Tuzla Aydınlı Mahallesi Organize Deri ve Sanayi Bölgesi’nde, dün öğle saatlerinde, bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin, fabrikanın bitişiğinde bulunan silolara sıçraması üzerine, 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada iki itfaiye eri yaralandı. İtfaiye erlerinden Yusuf Tüysüz, tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Nebi Polat, Tuzla'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, akşam saatlerinde Polat'ın tedavi gördüğü Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Üçlü, hastane bahçesinde bekleyen Polat'ın ailesi ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU: “HEPİMİZİN DİLEĞİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE EVİNE DÖNMESİ”

Hastane başhekimi Tayfun Hancılar, heyete ve aileye, “Herhangi bir sorunumuz yok. Ameliyat gayet iyi geçti. İnşallah çok kısa süre içinde de ayakları üstüne basacak. En kısa süre içinde de evine dönecek” bilgisini verdi. Hancılar'ın açıklamasına Kılıçdaroğlu, “Hepimizin de ailemizin de en büyük dileği o” karşılığını verdi.

“HEPSİ KAHRAMAN”

İmamoğlu da gazetecilerin olayın oluş şekli ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili sorusunu, “Dün, Tuzla'da bir sanayi tesisinde çıkan yangından kaynaklı patlama sonucu havaya uçan bir tankın itfaiye aracının üzerine düşmesiyle olay meydana geliyor. Olayda yaralanan 2 itfaiye erimiz vardı. Birisi hemen taburcu oldu; ama kahraman dostumuz Nebi Polat'ın durumu biraz ağırdı. Hocalarımız, dünden beri çok sıkı takipteydiler. Arkadaşımız yoğun ve başarılı bir ameliyat geçirdi. Şu anda yoğun bakımda. Hocamız, çok hızlı iyileşeceğini söyledi. Bu da bizi sevindirdi. İtfaiye teşkilatımızın hepsi çok kahraman. Gerçekten özel bir görev yapıyorlar. Hiçbirinin ayağına taş değmesin istiyoruz. Ama böyle de tehlikeli bir görev yapıyorlar. İstanbullunun canını koruyorlar. O bakımdan hepsi birer kahraman. Hepimiz, şimdi kardeşimiz için dua ediyoruz. Umarım en hızlı şekliyle sağlığına kavuşacaktır” şeklinde yanıtladı.

AYŞEGÜL POLAT: “EŞİMİN GÖREVİ BU”

Yaralı itfaiye eri Polat'ın eşi ve 2 çocuğunun annesi Ayşegül Polat da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ayşegül Polat, duygularını, “Dünya başıma yıkıldı olayı duyunca. Ama eşimin görevi bu. Görevini yapacak. Çaresi yok. İnşallah iyi olacak. Ben biliyorum, onun seveni çok. Arkadaşları dünden beri buraya akın ettiler. Onların duaları ve hocalarımızın yardımıyla inşallah daha da iyi olacak, sağ salim evine, çocuklarının yanına dönecek” sözleriyle dile getirdi.

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KASTAMONULULARLA BİR ARAYA GELDİLER

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, hastane ziyaretinden önce de 13. Kastamonulular Dayanışma Derneği Tanıtım Günleri açılış törenine katıldı. Folklor gösterileriyle başlayan törende ilk konuşmayı, Kastamonulular Dayanışma Derneği Genel Başkanı Remzi Şen yaptı. Şen'in ardından mikrofonu alan İmamoğlu, Kastamonu'nun İstanbul'a en fazla göç veren illerin başında geldiğini belirti. İmamoğlu, “Dünyanın en güzel coğrafyasına yerleşmiş bireyleriz. Artık hemşehriyiz. Dolayısıyla hep birlikte bu şehre hizmet etmeliyiz. Doğduğumuz ya da atalarımızın geldiği kentlerin tüm maneviyatını hissederek ama artık bu şehrin gelişmesine, büyümesine ve daha iyi şekillenmesini hep birlikte bir arada hizmet etmeliyiz. Bu şehirde, 16 milyonluk kentte, hemşehrilik duygusunda, birinci sırada hep birlikte ‘İstanbulluyum' demeliyiz. Bu çok önemli bir karakter. Bunu hep birlikte yaşamalıyız. Bunu hissetmek, yaşamak, yaşatmak bu şehre daha narin, daha titiz davranmamızı sağlayacaktır” dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından tüm protokol sahneye davet edildi ve açılış kurdelesi Kuran-ı Kerim okunmasının ardından, kesildi. Protokol mensupları daha sonra etkinlik alanında bulunan Kurtuluş Savaşı dönemini yansıtan sembol görsellerin sergileneceği “İstiklal Yolu”nun da açılışını gerçekleştirdi.