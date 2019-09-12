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İmamoğlu’nun ‘kırılan’ sandalyesi… Sözcüsü detayları anlattı

Dün Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen, Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını kabulünde yaşanan 'kırılan sandalye' polemiğinin detayları belli oldu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan konuşmayı anlattı ve İmamoğlu'nun sandalyesinin iki kez değiştirildiğini söyledi.

12:05 -
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İmamoğlu’nun ‘kırılan’ sandalyesi… Sözcüsü detayları anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığında; 29 büyükşehir belediye başkanını ağırladı. Toplantıda ilginç bir olay da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken tüm belediye başkanları daha önceden hazırlanmış üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu sandalyelerden ayağa kalktılar.

İMAMOĞLU DÜŞTÜ!

Erdoğan’dan sonra yerlerine oturan başkanlardan Ekrem imamoğlu’nun oturduğu sandalyenin ayağı kırıldı. İmamoğlu yere düştü.

“İKİNCİ KEZ OTURDUĞUMDA DAHA SAĞLAM OTURUYORUM”

Hemen düştüğü yerden kalkan İmamoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz bir şey yapmadık sen sandalyeyi kırdın. Bu israfa girer.” diye seslendi. Gülüşmelerden sonra İmamoğlu yeni getirilen sandalyeye otururken bu sözlere “ikinci kez oturduğumda daha sağlam oturuyorum” diye yanıt verdi.

SÖZCÜSÜ ANLATTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da Halk Tv’de katılığı Ayşenur Arslan’ın programında, kırılan sandalyeyi anlattı. Ongun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmamoğlu’nun sandalyeden düşmesine yönelik “Bazı medya kuruluşlarında Cumhurbaşkanımızın sandalyenin parasını istediğine dair haberler vardı. Bu cumhurbaşkanımıza haksızlık olur. ‘Sandalyeyi kırdın, israf’ demiş sadece. Başkanımız da cevap olarak, ‘İkinci kez oturduğumda daha sağlam otururum’ demiş. İstanbul seçimlerini kastederek.” açıklamasında bulundu.

SANDALYE 3 KEZ DEĞİŞMİŞ

Sandalyenin kırılmasının ardından görevlilerin yeni sandalye getirdiği söyleyen Ongun, “İkinci gelen sandalye de sağlam değilmiş. Bir süre sonra durumu fark eden görevliler, üçüncü kez başkanın sandalyesini değiştirmiş” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 12:10 12.09.2019
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