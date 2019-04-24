İmamoğlu’nun ‘uyuşturucu ile mücadele’ önerisine AKP’den ret! Son dakika…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ikinci oturumunda ihtisas komisyonları tartışmalar arasında belirlendi.

CHP grubunun “Uyuşturucu ile mücadele komisyonu” ve “Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu” kurulması önerisi AKP grubunun karşı çıkması nedeniyle reddedildi. CHP'nin “Kent ekonomisi ve meslek odalar” komisyonunun adına “sendikalar”ın eklemesi önerisi de kabul edilmedi.

AKP’nin önerisi ile 25 yıldır 9 olan komisyon üye sayısı ise 8'e düşürüldü. CHP'nin komisyonlardaki temsil oranı da azalmış oldu.

ÖNEMLİ KOMİSYONA ‘DAVACI’ İSİM!

İBB Meclisi'nin en önemli komisyonu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, İmamoğlu'nun dijital verilerin incelenmesi için başlattığı işleme dava açan AKP'li meclis üyesi Yüksel Akyol girdi. Akyol'un bir önceki dönem olduğu gibi komisyon başkanı olması bekleniyor. Davayı açan diğer AKP'li Meclis üyesi Ömer Faruk Kalaycı da ilk oturumda İBB Meclisi 2.Başkan Vekili olarak seçilmişti.

AKP ÇOĞUNLUKTA

312 sandalyeli İBB Meclisi’nde partilere göre üye dağılımı şu şekilde;

AKP: 176

CHP: 128

İYİ PARTİ:4

MHP: 4