İmza gününde Uğur Dündar’a büyük ilgi!

Uğur Dündar, bugün Gökmen Ulu’nun kaleme aldığı ‘Olağanüstü Bir Hayat: Uğur Dündar’ kitabının imza gününe katıldı. İzmir Agora AVM, D&R Kitabevinde gerçekleştirilen imza günü etkinliğine büyük ilgi vardı.



Uzun kuyruklar oluşturan kitapseverler Uğur Dündar’a imza attırıp fotoğraf çektirdi.



Gazetecilik hayatı başarılar ile dolu olan, meslekte pek çok ismi yetiştirmiş ve yaptığı haberler ile efsaneleşmiş gazeteci Uğur Dündar'ın hayatını yine meslektaşı olan gazeteci-siyasetçi Gökmen Ulu kaleme aldı. İmza törenine uzak illerden çok sayıda vatandaşın yanı sıra Gazeteci ve sunucu Korcan Karar, halkın avukatı Murat Ergün, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Gazeteci Yazar Atilla Köprülüoğlu katıldı.



Kitap severlerle bol bol fotoğraf çektiren ve kitap imzalayan Duayen gazeteci Uğur Dündar, ‘Bugün İzmir Agora AVM’de gerçekleştirdiğimiz imza gününe girişimizde, başlangıcımızda toplanan kalabalık arasında gözü yaşlı olan hanımefendiler ve çok uzun kuyruklar bizim de gözümüzü yaşarttı. Ben bunca yıldır imza günü düzenliyorum böylesine içten bize sevgi gösterisinde bulunan değerli kitap sever dostların bir arada olduğu imza günü etkinliğine rastlamadım. Çok büyük kuyruklar oluştu. Saatler boyu imzalar attım ama bugünkü atmosferin havası bambaşka. Verdikleri bu büyük destekten dolayı İzmirli kitapseverlere çok teşekkür ediyorum.’ dedi.



‘Olağanüstü Bir Hayat:Uğur Dündar’ kitabının yazarı Gazeteci Gökmen Ulu ise “Şanslı bir kişiyim. Şanslıyım çünkü belgeselin yönetmeni olarak filmin kahramanıyla birlikte kitabın yazarı olarak kitabın kahramanıyla birlikte bu etkinliklere katılmanın onuru, mutluluğu ve şansını yaşıyorum. Medyamızın ağabeyi ve ustamız Uğur Dündar gençlerin elinden tutmaya devam ediyor. Bugün sonunu göremediğimiz upuzun insan kuyrukları ve Uğur Dündar sevgisi bu kitabı yazmakta ne kadar doğru karar verdiğimin bir göstergesi, teyidi.” dedi.

