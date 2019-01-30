CHP’li Muharrem İnce, Konya’nın Seydişehir ilçesinde, partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’e yönelik yaptığı eleştirilere tepki gösterdi.

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”KİMSE BABASININ, KARDEŞİNİN HESABINI VEREMEZ”

Suçun kişiye ait olduğunu vurgulayan İnce, ”Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremez. Suç varsa kişiye aittir. Madem öyle ben de Seydişehir’den sana şu soruyu sorayım; Sen kırk sene önce belediye başkanlığın dönemindeki yaptıklarının hesabını ver. İşine geldiğinde kardeş ayrı, parti ayrı diyorsun da, bizim belediye başkanına gelince aile aklına geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün partisidir, Kuvayi Milliye’nin partisinin, kurtuluşun partisidir, direnişin partisidir. Utanmadan sıkılmadan, terör örgütleri ile yan yana getiriyorsun. Bu hareketinle teröre en büyük hizmeti yapıyorsun. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra beka sorunu 2’nci Dünya Savaşı’dır. Türkiye’nin beka sorunu diye bir şeyi olamaz, olsa olsa koltuk sorunu olur” dedi.

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“KAŞIKLA VERECEKLER, KEPÇEYLE ALACAKLAR”

Eleştirilerini sürdüren İnce, ”Seçim yaklaşırken duyacaklarınız şunlar; ‘FETÖ’nün iadesi yolunda çalışmalar hızla sürüyor’, ‘Suriye’ye harekat yapılacak.’ Bu aralar bu masalları dinleyeceksiniz. 31 Mart’a kadar indirim, 31 Mart’tan sonra bindirim başlayacak. Kaşıkla verecekler, kepçeyle alacaklar. 10 kat zammı bekleyin. Muharrem İnce bir şey diyorsa, bir bildiği vardır” diye konuştu. DHA