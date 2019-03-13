Son dakika: Bakanlık açıkladı, Instagram ve Facebook çöktü!

Instagram, Whatsapp ve Facebook çöktü! Kullanıcılar Twitter’dan isyan ediyor, ünlü medya devlerinden ise şimdiye değin herhangi bir açıklama gelmedi. Türkiye saati ile 19.00 civarından başlayan erişim sorunu hala devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını açıkladı.

ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye’de de kısmen hissedildiğini bildirerek, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir.” ifadesini kullandı.

Sayan, twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu. Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve bu durumun kısmen Türkiye’de de hissedildiğini belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerinin siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip ettiğini kaydetti.

INSTAGRAM’A GİRMEK İSTEYENLER HATA İLE KARŞILAŞTI

KULLANICILAR İSYAN ETTİ