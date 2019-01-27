İş güvenliği uzmanları isyan etti

Beyoğlu’ndaki Odakule’nin önünde bir araya gelen grup adına konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu Başkanı İlker Numan Yedikardeş, 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yapılan ertelemeler nedeniyle tam manasıyla yürürlüğe girmediğini, bu durumun iş güvenliği uzmanları açısından çeşitli mağduriyetler oluşturduğunu savundu.

Ülke genelinde her yıl bin 500 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini, binlerce insanın ise yaralandığını dile getiren Yedikardeş, “Az tehlikeli olarak nitelenen ve 50’nin altında personeli bulunan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin verilmesi, birkaç saatlik eğitimle işverenin kendisine bırakıldı.” dedi.

Yedikardeş, kendi kendini denetleyen işverenin sağlıklı bir denetleme mekanizması oluşturamayacağını belirterek, şunları söyledi:

“Üniversitelerde iş güvenliği uzmanlığına dair ihtiyaçtan fazla bölümler açılmamalı, açılacaksa bile yeni iş alanları oluşturulmalıdır. 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti, işveren değil uzmanlar tarafından sağlanmalıdır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği teknikeri ile C sınıfı iş güvenliği uzmanı istihdamı mutlaka sağlanmalıdır.” AA