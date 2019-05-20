İSKİ’de makam aracı saltanatı!

İstanbul'da tartışmalı bir şekilde yapılan ve iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının bir önceki yıla ait faaliyet raporları, nisan ve mayıs ayı meclis oturumlarında kabul edildi. Bu raporlar borç ve alacak bilançosunun yanı sıra İBB, İSKİ ve İETT'deki makam aracı saltanatını da ortaya çıkardı. Nisan ayında görüşülen faaliyet raporlarına göre İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı, 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 kiralık makam aracı bulunduğunu tespit eden İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Suat Sarı, 15 Mayıs 2019 günü genel kurulu gerçekleştirilen İSKİ'nin faaliyet raporunda da benzer bir “israf tablosu” olduğunu gözler önüne serdi.

997 KİRALIK ARAÇ

Sarı, İBB iştiraki olan İSKİ'de 405 makam aracı ve 469 doblo olmak üzere toplam 874 adet kişilere tahsisli araç bulunduğuna dikkat çekerek kurumda toplam 997 adet kiralık araç kullanıldığının altını çizdi. Sarı, “Organizasyon şemasında 5 genel müdür yardımcı, 21 daire başkanı ve 98 müdürden oluşan toplam 124 yönetici bulunan İSKİ'deki 874 aracı kim ve kimler kullanıyor? Bu araçlardan kurum dışına tahsis edilenler var mıdır? Bu araçların nerede kullanıldığını, ne kadar yakıt aldığını gösteren taşıt tanıma sistemi neden kullanılmıyor? Bu araçlara ‘Resmi hizmete mahsustur' yazısı neden konulmuyor?” diye sordu.

YENİSİ 100 BİN TL

Binek araç statüsündeki araçlara yıllık 52 milyon TL ödendiğini kaydeden Sarı “İSKİ'nin öz malı olan araçlar ile birlikte 3.7 milyon TL yakıt gideri açıklanmaya muhtaç bir gider olarak ön plana çıkıyor. Yani araç başına yıllık 60 bin TL kira ödeniyor. Bu aracın yenisini alsanız 100 bin TL. Ayrıca kurumun sürücülü olarak kiraladığı ve kilometre başına ödeme yaptığı onlarca araç da kurum emrinde kullanılıyor” dedi. Sarı, İSKİ'nin her ilçe ve semte personel taşıma hizmeti bulunurken, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Bütçe Müdürlüğü gibi sürekli ofiste bulunması gereken müdürlüklere bile ev -iş arası gidiş gelişleri için araçlar tahsis edilmesinin kurumdaki israfın en çarpıcı örneği olduğunu söyledi.

LOJMAN ZENGİNİ

İSKİ'nin aynı zamanda lojman zengini olduğunu belirten Sarı, “Kurumun satın alma yaptığı kuruluşlar ve müteahhitlere 464 milyon TL borcu varken, 786 milyon TL kısa vadeli borç içindeyken 579 adet lojman sahibi olup bunların her türlü bakım ve onarımını üstlenmesini anlamak mümkün değil” diye konuştu.