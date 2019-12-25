İsmet İnönü memleketi Malatya’da anıldı

Valilik önündeki tören, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

Selahattin Gürkan, Malatya Baro Başkanı Enver Han ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ın İsmet İnönü Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda anma programı düzenlendi.

Burada, 2. Ordu Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir personel tarafından “İsmet İnönü'nün Askeri Kişiliği” konulu sunum yapıldı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının

temsilcileri de katıldı. (AA)

“ÖRNEK DEVLET ADAMI”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü’yü vefatının 46’ncı yılında saygı ve rahmetle andı. Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsız bir devlet kurma idealiyle, savaş cephelerinden, Lozan’daki başarıya ve iktisadi kalkınmaya uzanan yolculukta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yol arkadaşlığı yapan, ikinci Cumhurbaşkanımız, örnek devlet adamı, Genel Başkanım İsmet İnönü’yü saygı ve rahmetle anıyorum.”