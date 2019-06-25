İstanbul Fatih’te AKP seçmeni İmamoğlu’nun zaferi için ne diyor?

BBC Türkçe’nin haberine göre; Fatih’te seçmen, İmamoğlu’nun İstanbul’da yenilenen seçimi kazanmasının özellikle iki nedeni olduğu görüşünde:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a fazla yetki verilmesi

Gecenin geç saatlerinde kadar kahvelerin dolu olduğu ilçenin sokakları bu kez sessizdi.

Sadece CHP seçmenlerinin Saraçhane’deki kutlamalarının sesi geliyordu.

AKP’li seçmenlerle konuşmak istediğimizde aldığımız yanıtların bazıları, “Zaten saatlerdir bunu konuşuyoruz, içimiz kan ağlıyor” ve “Yapacak bir şey yok, adam kazandı” oldu.

Fatih’te Ekrem İmamoğlu’na oy verenler de ondan vaatlerini yerine getirmesini bekliyor.

İstanbul Seçim Sonuçları ->