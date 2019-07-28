İstanbul, Güngören’de ‘Suriyeliler 8 yaşındaki çocuğu istismar etti’ iddiası | Son dakika haberleri

Yeniçağ gazetesinden Serkan Talan’ın haberine göre, dün akşam saatlerinde İstanbul’un Güngören ilçesinde bir bakkal işleten Suriyeli iki kişi dükkanlarına çağırdıkları 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Bir süre sonra dükkandan ağlayarak çıkan kız çocuğu meydanda abisi ile karşılaştı. Kardeşinin durumunu öğrenen abisi arkadaşları ile birlikte koşarak Suriyelilerin işlettiği bakkal dükkanına gitti ve Suriyeli genci darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar ise duruma tepki gösterirken, kız çocuğunun abisi durumu anlatınca vatandaşlar bir anda dükkanın etrafını sarıp taşlamaya başladı. Bölgede devriye gezen polis ekipleri ise gelen ihbar üzerine vatandaşların etrafını sardığı dükkanın önüne gelerek vatandaşları dağıtmaya çalıştı. Küçük kızın cinsel istismara uğradığını öğrenen polis ekipleri hemen küçük kız ve annesini çağırdı.

İLGİLİ HABER Suriyeliler bayram tatili için ülkesine gitti

DOKTOR ‘İSTİSMAR VAR’ DEDİ

Olayın şokunu atlatamayan küçük kızın sürekli ağladığı ve konuşmakta zorlandığı öğrenilirken, kendisini istismar eden 2 Suriyeliyi teşhis ettiği öğrenildi. Suriyeliler vatandaşların müdahalesinden kaçırılarak gözaltına alınırken, küçük kız ise hastaneye kaldırılarak kontrol altına alındı. Doktorlar da küçük kızın istismara uğradığını belirledi.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERİNCE POLİS GELDİ

Polis ekiplerinin bir yandan vatandaşları dağıtmaya çalışırken, diğer yandan da olayın sosyal medyada duyurulmaması için yoğun çaba harcadıkları ortaya çıktı. Olayı duyduktan sonra Suriyelilerin işlettiği bakkal dükkanının önüne gelen bir kişi, burada fotoğraf ve video çekmeye çalışırken polislerin müdahalesi ile karşılaştı.İçişleri Bakanlığı’nın emri doğrultusunda fotoğraf alınmasını engellemeye çalışan polis ekiplerine bu olayı herkesin duyması gerektiğini söyleyen vatandaşa babası da destek oldu ve polislerin oğluna müdahalede bulunmasını engelledi. İki Suriyeli gözaltına alındıktan sonra çevredeki vatandaşlar dükkanı taşlamaya devam ederken, olaylar bir süre sonra yatıştı. Polisler dükkanın kepenklerini kapatırken dükkanda maddi hasar olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABER Süleyman Soylu: Bunu yapma kabiliyetine ve hakkına sahip değiliz

HABER AJANSLARI İĞRENÇ OLAYI GÖRMEDİ

Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’ın ortasında yaşanan cinsel istismar olayını haber ajanslarının görmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.