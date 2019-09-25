İstanbul polisine ‘Disleksi’ semineri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polislere yönelik düzenlenen seminer, Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminerde Türkiye Disleksi Erken Tanı ve Eğitim Vakfı kurucularından Uzman Psikolog Dr.Elif Yavuz, kızının öğrenme güçlüğü fark etmesi ve sonrasındaki süreci anlattı.

“ÇOCUKLARA İLK POLİS AMBLEMİNİ ÖĞRETİRİZ”

Disleksi Uzmanı Özel Eğitim Öğretmeni Kamuran Hanoğlu, çocuklara öğrettikleri ilk şeyin polis amblemi olduğunu belirterek, “Bir sorunla karşılaştığında çocukların polisin yanına gitmesi gerektiğini öğretiriz” dedi. Hanoğlu, özgül öğrenme güçlüğü hakkında bilgi vererek, Disleksi sorunları, nasıl ortaya çıktığı, nasıl fark edileceği, nasıl çözümleneceği hakkında sunum yaptı.

“DİSLEKSİ BİR HASTALIK DEĞİLDİR”

Disleksi yaşayan çocukların okuyamadığını belirten Hanoğlu, “Disleksi bir hastalık değildir, Tıbbi bir tedavi ve ilacı yoktur” diyerek, bu çocukların fiziksel sorunları olmadığını ifade etti. Disleksinin sebebinin 250'den çeşit olacağını aktardı.

DİSLEKSİ DANIŞMA HATTI KURULDU

Hanoğlu, Disleksi sorunları ile ilgili olarak da yapılması gerekenleri dgetirdi. Disleksi sorunları yaşayan aileler için Danışma Hattı oluşturulduğu numarasının ise 0850 532 76 06 olduğu belirtildi.