İşte gönül belediyeciliği: Seçimden önce yüzde 15 indirim seçimden sonra yüzde 25 zam

İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla su fiyatlarına yüzde 46’ya varan indirim yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi de içme suyuna yüzde 30 indirim yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla yüzde 12 oranında indirim yaptı. Bursa'da içme suyuna yaptığı yüzde 10'luk indirim ile vatandaşları sevindirdi. Uşak Belediyesi yüzde 10, Biga Belediyesi’de yüzde 20 ve 30 oranında suya indirim yaparken Samsun Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 25 okuma bedeline yüzde 150 zam yaptı. Zam AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilirken CHP ve İYİ parti ret oyu kullandı.

İLK İŞİ ZAM YAPMAK OLDU

Göreve devraldıktan sonra ilk icraatı suya zam yapmak olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ocak ayında suya yüzde 15’lik indirim yapıldığı belirterek, “Şu anda meclisimizin gündeminde SASKİ'nin su fiyatları ile ilgili yaptığı düzenleme var. Bu düzenleme daha önce geçmişte alınmış olan indirim kararırın SASKİ bütçesine getirdiği çok negatif bir yükün düzenlenmesi şeklindedir. SASKİ'nin şu anda görevlerini icra edebilmesi için bu alınması gereken bir karardır. Bu ayarlamadan sonra bile Samsun'daki su fiyatları Türkiye'deki birçok şehirden gerisindedir. Önceki düzenleme doğru bir düzenleme değildi. O düzenlemenin aylık 4.5 milyon liraya yakın SASKİ'ye yük getirmiştir. O kararın düzeltilmesidir” dedi.

ZEYBEK ZAMMI GERİ ÇEKİN

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de suyun halkın temel ihtiyacı olduğunu söyleyerek, fiyatların bazı büyükşehir belediyelerinden daha yüksek olduğunu hatırlattı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin konutlardaki su fiyatının metreküp bedelinin 2,03 TL olduğunu dile getiren Zeybek, “Samsun Büyükşehir Belediyesinde 3,18 TL olan su bedeli yüzde 25 artışla 3,97 TL çıkarıldı. Ayrıca sayaç okuma ücretinin de bir TL'den 2,5 TL'ye çıkarılmanın sebebi nedir? Samsun su kaynağı bakımından zengin iller arasında yer alıyor. Su arıtma maliyetleri de diğer illere göre daha düşük. Bu nedenle Samsun'da, su fiyatlarının artırılmasını gerektirecek bir durum yok. Suya zamdan vazgeçin, halkın yaşamını daha da zorlaştırmayın” diye konuştu.

BELEDİYENİN BORÇLARINI HALKA ÖDETECEKLER

Yapı Yol Sen Samsun Şube Başkanı Erbil Karakoç da kentte suya yüzde 25 zam yapılma kararına tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Karakoç, “Bu ödenemeyen borçlar halka fatura edilecektir. Şimdiden memura, emekliye, işçiye, asgari ücretliye yapılan zamlar erimişken temel ihtiyaçlara yapılan artışlar bayram öncesi tüm yurttaşın cebini yakmıştır. Bu bağlamda yapılan zamların biran önce geri çekilmesini talep ediyoruz “dedi.

SEÇİM ÖNCESİ YÜZDE 15 İNDİRİM YAPILMIŞTI

31 Mart seçimleri öncesinde Samsun’da, 1 0cak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında yüzde 15 yüzde oranında indirim yapılmıştı. SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız bu indirime ilişkin, “Geçen dönem yapılan yüzde 15 indirim düzenlemesi meclis tarafından yapılmış olan bir indirimdir. Ancak bizim bugünkü yapmış olduğumuz tarife İSKİ Kanunu ve SASKİ hükümlerine göre yapılmış bir tarifedir” ifadelerini kullandı.