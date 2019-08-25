İYİ Parti’de Harun Çapur GOP başkanlığına yeniden seçildi

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu kongrenin Divan Başkanlığını, İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Ethem Baykal yaptı.

Kongreye İl Yöneticileri; İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hatice Ceren Yılmaz, İYİ Parti İstanbul İl Muhasip Başkan Yardımcısı Namık Öztürk’ün yanı sıra İYİ Parti Meclis Üyesi Murat Yazan, Rumeli Platformu Yönetim Kurulunu temsilen İYİ Parti Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Adnan Çınar; İYİ Parti Gaziosmanpaşa Kurucu Başkanı Cengizhan Yıldız, İYİ Parti Bayrampaşa Kurucu Başkanı Raif Güler, İYİ Parti Eyüpsultan Kurucu Başkanı Nail Balkan, İYİ Parti Bayrampaşa Teşkilat Başkanı Cengiz Köse, İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Sekreteri Gökhan Saydam, İYİ Parti Sultangazi adına Başkan Yardımcısı Yakup Taşkın ve yöneticiler, Saadet Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Recep Polat ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Binali Dağdeviren ve Meclis Üyeleri, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz ve Meclis Üyeleri, Gaziosmanpaşa Küçükköy Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erkan Kaya, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Melek Aksoy, dernek başkanları, delegeler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından, faaliyet raporu ve mali rapor okunarak ibra edildi.

“GÜN; ATATÜRK’E CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Harun Çapur;

“Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyen bölücü ve gerici güçlerin çok çaba harcadıkları bir zamanda yaşıyoruz. Cumhuriyetimize düşmanlık yapanlar asla kirli emellerine ulaşamayacaklar. Bu şer odakları, karşılarında bizleri bulacaklardır. İyi parti olarak bu kötü emellere asla geçit vermeyeceğiz.” Dedi.

Uygulanan politikalar yüzünden ülkemizin gerek içerde gerek dışarda güven zaafiyeti yaşadığına dikkat çekerek güvensizliğin her geçen gün çoğalarak arttığını belirtti.

“Adı ne olursa olsun her türlü yıkıcı ve bölücü örgütlerle mücadelemiz birinci önceliğimizdir” diyen Başkan Çapur konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

“İç ve dış güçlerle desteklenen tarikatlar ve cemaatler, ülkemizi ve milletimizi ortaçağ karanlığına sürüklemek ve bölmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımızı ayrıştırmaktan yana değil, birleştirmekten yanayız. Gün kişisel hesapların günü değil, gün yaşantıların ve yaşadıklarımızın farkında olma günüdür. Gün ülkemize kast etmek isteyenlere “dur” demek için kenetlenme günüdür. Gün Atatürk'e Cumhuriyet'e, ülkemize ve Türk milletine sahip çıkma günüdür.”

BAŞKAN ÇAPUR, GÜVEN TAZELEDİ

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yapılan kongre, Harun Çapur başkanlığındaki tek liste ile gerçekleştirildi. Kongrede delegelerin oylarının büyük bir çoğunluğunu alan mevcut Başkan Çapur, yeniden İyi Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı seçildi.