James Le Mesurier’in son görüştüğü arkadaşının ifadesi alındı!

Beyoğlu'nda ofis olarak kullandığı evinin penceresinden atlayarak hayatını kaybeden Le Mesurier'le ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor. Soruşturma kapsamında Le Mesurier'in en son görüştüğü arkadaşı Mayday Rescue Vakfı'nın Suriye sorumlusu Faruk Habibi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifadeye çağrıldı.

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“LE MESURİER ÇOK TEDİRGİNDİ”

Yaklaşık 2 saat süren ifadede Le Mesurier ile görüştüğünü teyit eden Habibi, “Benim çok yakın arkadaşımdı. Adalar'daki evinden neden geldiğini sordum. Çok tedirgin görünüyordu. Tedirginliğine anlam veremedim. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Ölümüne çok üzüldüm” dedi.

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PENCEREDE DETAYLI İNCELEME

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Le Muserier'in atladığı pencerede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde pencerede herhangi bir boğuşma izi ya da sürüklemeye yönelik izlerin olmadığı öğrenildi.

ATLADIĞINDA YARI ÇIPLAKTI

Olayın ardından el konulan Le Mesurier ve eşi Emma Winberg'in cep telefonlarını ve diz üstü bilgisayarının incelenmesi sürüyor. Öte yandan Le Mesurier'in düştüğü esnada üzerinde sadece iç çamaşırının bulunduğu, düştükten sonra bir kez daha sekerek başını yere çarptığı öğrenildi.