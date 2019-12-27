Kaftancıoğlu, Kanal İstanbul’a itiraz dilekçesini teslim etti

Kanal İstanbul Projesi'nin iptali için itiraz dilekçelerini teslim etmek isteyen İstanbullular, Beşiktaş'taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne akın etmeye devam ediyor.

Soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden saatlerce dilekçe kuyruklarında sıra bekleyen İstanbulluların Kanal İstanbul projesine gösterdiği tepki her geçen gün büyüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bugün Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil ile birlikte Beşiktaş'taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gelerek itiraz dilekçesini teslim edenler arasındaydı. Müdürlük binası önünde sıra bekleyen vatandaşlarla tek tek sohbet eden Kaftancıoğlu, mücadelelerinden dolayı İstanbullulara teşekkür etti.

“KENTİMİZ, KENDİMİZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN…”

Hafta sonu ve yılbaşı tatilleri nedeniyle itiraz süresinin kısaldığını söyleyen vatandaşlardan biri Kaftancıoğlu'na “8 gün vermişler 3 buçuk günü tatile gidiyor. Engellemek için elinden geleni yapıyorlar dimi?” diye sordu.

Kaftancıoğlu da vatandaşlara “Ellerinden geleni yapsınlar. İstanbullular bu yağmurda çamurda gelip buralarda hakkını arıyorlarsa hiçbir şey olmaz, bu cinayeti işletmeyeceğiz. Şu duygu oldukça bu ülkenin sırtı yere gelmez. Kentimiz için kendimiz için geleceğimiz için.

Hepinize çok teşekkür ediyorum bu kente sahip çıktığınız için. İyi ki varsınız. Biz dilekçelerimizi vereceğiz. Başka şekillerde de hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Kente cinayet işlenmesine izin vermeyeceğiz” sözleriyle yanıt verdi.

“İSTANBUL HALKI NE GEREKİYORSA ONU YAPIYOR”

CHP'li Kaftancıoğlu, itiraz dilekçesini teslim ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbulluların hakkını aramasından dolayı çok mutlu ve umutlu olduğunu belirten Kaftancıoğlu, “Bu kalabalığı görünce şunu hissediyorum ki İstanbul halkı, İstanbul'un hakkını korumak için ne gerekiyorsa onu yapıyor.

Bu mücadele olduğu sürece bu inanç olduğu sürece biz bu kentte kent cinayeti işlenmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Ben burada şunu bir kez daha hissettim ki İstanbul halkı bu haklılıkta ve bu inançta olduğu sürece hiçbir şeyi yapamazlar.

Hep ne diyoruz: Halk için, hak için hakikat için mücadele ediyoruz ve bu halk bunu gösteriyor. Kendi adıma mutlu olmanın ötesinde çok duyguluyum. Vatandaşın İstanbul'a sahip çıkmış olmasından dolayı duyguluyum ve bu duygu hali de korkunç bir umut veriyor bana” dedi.

“BİR ŞEYLER OLUYOR AMA NE OLUYOR ANLAMIYORUZ” DİYEBİLİRLER

Kanal İstanbul projesiyle ilgili hazırlanan ÇED raporuna itirazların 2 Ocak 2020 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Kaftancıoğlu, “31 Mart seçimleri için ‘'Bir şeyler oldu ama ne oldu anlamadık' demişlerdi. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı ya da Kanal İstanbul cinayetini hayata geçirmek isteyenler her an ‘Bir şeyler oluyor ama ne oluyor anlayamıyoruz' diyebilirler.

Çünkü bilime, halka, ortak akla değil de sadece kendilerinin söylediklerinin doğru olduğuna inanmasalar bile bunun üzerinden iş yapan insanların ne söyleyeceğinin bir kıymeti yok. Ocak ayında bilim insanları bir araya gelecekler ve Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda çağrıyı yaptı.

Bütün siyasilere de çağrı yaparak orada sizin, benim, siyasetçilerin değil bilim insanlarının, ortak aklın değerlendirilmesi yapılacak. Bence onların ne söyleyeceği önemli” diye konuştu.

“BU MÜCADELE KENTİNE SAHİP ÇIKANLARLA KENTİNE İHANET EDENLERİN MÜCADELESİ”

Kaftancıoğlu açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

*Bunun siyasi bir mücadele olmasının ötesinde hakikaten vatandaşın kentine sahip çıkma mücadelesi olarak görüyorum ama şunu söylemek lazım burada bir seçim varsa bu siyasi bir seçim değil, kentine sahip çıkanlarla kentine ihanet edenlerin mücadelesidir.

*İşçiye sembolik bir yüz küsur lira artış yapıp da siz milyarlarca lirayı Kanal İstanbul'a aktarıyorsanız eğer kimin için mücadele ettiğiniz aşikârdır.

*Bugün buraya CHP İstanbul İl Başkanı olarak değil, ben bugün buraya İstanbul'un halkının hakkını koruyan bir vatandaş olarak geldim ve burada vatandaşlarımızın bu duyguyla gelip haklarını arıyor olmalarından da sonsuz mutluyum.

*Bütün İstanbullulara tekrar çok teşekkür ediyorum.