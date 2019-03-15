Kağıthane’de cami yangını!

Seyrantepe Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde bulunan Şirintepe Barbaros Camii'nde saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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KADINLAR BÖLÜMÜNDE ÇIKMIŞ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle camide maddi hasar meydana geldi.

Yangını anlatan mahalle sakini Erol Kulak “Biz geldiğimizde camiden dumanlar çıkıyordu. Mahalleli itfaiye ekiplerini aradı. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve müdahale etti. Cami de kadınlar bölümü var oradan çıkmış yangın” dedi. DHA