Çağlayancerit’te çığ düştü, 1 kişi hayatını kaybetti

Çağlayancerit ilçesinin kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri ile yaklaşık 100 kişi, kar nedeniyle yolu kapalı olan bölgeye iş makinesi yardımıyla 4 saatte ulaşabildi

Alınan bilgiye göre, kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde yaşayan Ramazan Sakallı’nın (50) üzerine evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada çığ düştü. İLGİLİ HABER Niğde'de iki dağcının üzerine çığ düştü Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu, iş makinesiyle yaklaşık 4 saatte açıldı. Yaklaşık 100 kişi, yanlarındaki kazma ve küreklerle kurtarma çalışmalarına katılmak için yaya olarak iş makinesinin ardından bölgeye gitti. İLGİLİ HABER Yoğun kar yağışı 23 binlik ilçede hayatı durdurdu Yapılan aramalarda Sakallı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Sakallı’nın cesedi, Çağlayancerit Devlet Hastanesi morguna gönderildi. AA

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