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Çağlayancerit’te çığ düştü, 1 kişi hayatını kaybetti

Çağlayancerit ilçesinin kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri ile yaklaşık 100 kişi, kar nedeniyle yolu kapalı olan bölgeye iş makinesi yardımıyla 4 saatte ulaşabildi

android-time 20:04
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Çağlayancerit ilçesinin kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri ile yaklaşık 100 kişi, kar nedeniyle yolu kapalı olan bölgeye iş makinesi yardımıyla 4 saatte ulaşabildi

Alınan bilgiye göre, kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde yaşayan Ramazan Sakallı’nın (50) üzerine evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada çığ düştü.

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Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu, iş makinesiyle yaklaşık 4 saatte açıldı.

Yaklaşık 100 kişi, yanlarındaki kazma ve küreklerle kurtarma çalışmalarına katılmak için yaya olarak iş makinesinin ardından bölgeye gitti.

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Yapılan aramalarda Sakallı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Sakallı’nın cesedi, Çağlayancerit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.  AA

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Son güncelleme: android-time 20:4617.01.2019
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