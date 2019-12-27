Kanal İstanbul’un bir cinayet olduğunu herkese anlatacağız

Günlerdir Türkiye Kanal İstanbul'u tartışıyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da konuyla ilgili açıklamarda bulundu. Kavuncu şunları söyledi: “Projenin neden yapıldığına dair elimizde somut bir şey yok. Ancak neden yapılmaması gerektiğine dair ortada en az 4 tane çok ciddi konu var. Bunların masaya yatırılması lazım. Peki konu neden gündeme geldi? Başka bir irade mi var bunu zorlayan? Para yok, ekonomi son 20 yılın en kötü dönemini yaşıyor. İşsizlik tavan yapmış. Kaynak bulmakta zorlanıyorsunuz. ‘75 milyara mal olacak' diyorlar. Yazık günah bu parayı fabrikalara, üretime akıtsanız işsizliğe çare olur.”

KİMSEYE AÇIKLAYAMAZSINIZ…

“Bu yaşananlar şuna benziyor. Çoluk çocuğu aç, işsiz, büyük sıkıntıda bir baba elinde son model bir araba anahtarıyla yanımıza geliyor. Bulup buluşturmuş ipotek etmiş. Sonra da banka kredisi almış. Ardından da son model araba satın almış. Yani sen bu kadar sıkıntının içinde bu millete 75 milyarı neden Kanal İstanbul'a harcadığını anlatamazsın. Orada oluşacak rantın dışında o projenin İstanbul'a, ülke ekonomisine ne kazandıracağını inanın anlayamadım. Bu durumda ısrar etmek için bir güç mü zorluyor? Amerika mı ısrarcı? Konu Rusya'yı çok ilgilendirirken onlar da derin bir sessizlik içinde izliyor. Cuma (Bugün) saat 14.30'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Beşiktaş'taki müdürlüğü önünde partililerle toplanacak Kanal İstanbul Projesi'nin nasıl bir cinayet ve ihanet olduğunu şehrin geleceğini nasıl etkileyeceğini herkese tek tek anlatacağız.”

MÜTEAHHİTLER İÇİN İŞ Mİ YARATILIYOR?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Kanal İstanbul'un yapılmasının kimlere çıkar sağlayacağını sordu. Kavuncu, “Kendi yarattığı 4-5 müteahhide iş verecek alan kalmadı da acaba bunlara mı iş yaratılıyor? Nedir bu olay kardeşim iki cümle kurun. Belediyeyi kaybettiniz. Buraya büyük bir hortumu dayamıştınız. Oluk oluk akıtıyordunuz. Şimdi o kesildi. Acaba belediye içinde ayrı bir Kanal Belediyesi mi oluşturmaya çalışıyorsunuz” dedi.

BÜYÜME VARSA İŞSİZLİK NEDEN ARTIYOR?

İYİ Parti'de siyasete atılmadan önce uluslararası bir şirketin yöneticisi olan Buğra Kavuncu, ekonomideki gidişatın giderek karanlık bir hal aldığına dikkat çekti. Son iki yıldır ülkede yatırım anlamında bir şey yapılmadığını belirten Kavuncu şunları söyledi: “Yıllarca her yerde Türkiye ekonomisinin ne kadar dayanıklı olduğunu anlatırdım. Son iki yıldır büyüme oranına rağmen yatırım araçlarında ve sanayi yatırımlarındaki negatiflik devam ediyor. Bu artık ülkede yatırım anlamında hiçbir şey yapılmadığı anlamına geliyor. Bu çok tehlikeli bir tablo. Yaşananlar Türkiye gibi üretmekten başka çaresi olmayan bir ülke için çok ciddi bir problem. Neden büyüme var da işsizlik artıyor. Çünkü yatırım yok üretim yok. Biz üretmeye mecburuz. Ekonomiyi üretime imalata sanayiye dahil hale getirmemiz gerek. Birçok şirket bu yılı küçülmeyle kapatıyor.

Kanal İstanbul'la ilgili ortada çok fazla iddia var. 2011'de ilk defa dile getirildiğinde ‘Çok çalıştık çok detaylandırdık ama kanalın nereden geçeceğini şimdi söyleyemem' denmişti. Ne hikmetse 2011 sonrası ciddi arazi alım satımı görülüyor.”