Karaağız olmadı sıra Orhaneli’nde mi?

Büyükorhan'ın Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santrali köylülerin direnişiyle iptal olmasının ardından santralin Orhaneli'ye yapılacağı iddiası üzerine CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, beraberinde ilçe başkanı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla birlikte tesisin çevresine kurulacağı planlanan Kocasu Deresi'ne giderek bir açıklama yaptı.

“KOCASU, BURALARIN CAN DAMARI”

Biyokütle Katı Atık Yakma Tesisi'nin Karaağız'da mahkemeler kazanıldıktan sonra Orhaneli'ye geleceğini öğrendiklerini söyleyen Aydın, şunları söyledi: “Tesisin çevresine kurulacağı söylenen Kocasu, buralarda bütün ovayı besleyen, buranın can damarı. Bu tesisin yetkilileriyle konuştuğumuzda tesisin gayet doğal olduğunu, şeftali çekirdeği yakacağını, ağaç dalları yakacağını söylüyorlar ama bu kadar büyük bir yatırımın bunlarla işlemeyeceğini önceki örneklere baktığımızda gördük. Kimyasal atıkları, sanayi atıklarını yakarak Kocasu gibi yerlere tekrar deşarj edildiğini dolayısıyla da doğanın katledildiğini gördük”

DOMATES BİBER YETİŞMEZ OLDU

Orhaneli Termik Santralinin filtrelerinin çalışmadığını söyleyen CHP'li Aydın, “Buralarda domates, biber yetişmez oldu. Uyarılarımızı yaptık dinlemediler. Yörede kanser vakaları arttı, insanlar göç etmek zorunda kalıyor. Daha bu iş başlamadan yetkililere sesleniyorum; Bursa'da 26 tane sanayi bölgesi var. Gidin bu tesisi oralara kurun. Bu güzelim doğanın katledilmesine biz müsaade etmeyeceğiz. En başından uyarılarımızı yapıyoruz. Bugünden sesimizi duyun. Karaağız'da bütün mahkemeleri kaybettiniz. Burada da aynısı olacak. Mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.