Karaköy’deki saldırıda 12 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen iki kadın, karşı yönden gelen bir kadının saldırısına uğramıştı. Kadınların şikayeti üzerine yakalanan saldırgan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. Savcılık, S.Y., hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', ‘hakaret', ‘tehdit' ve ‘kasten yaralama' suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

“YOLDA YÜRÜRKEN BAŞÖRTÜME SALDIRDI”

Saldırıya uğrayan F.Y.’nin ifadesinde arkadaşı G.İ. ile birlikte Galata Kulesi’nden Karaköy meydanına doğru yürürken daha önce hiç tanımadığı bir kadının başörtüsünü çekerek, küfür ve hakaret ettiğini, olayın şokuyla ne yapacağını bilemediğini, kendisine saldıran kişiden davacı ve şikâyetçi olduğunu söyledi. İddianamede F.Y.’nin olayda yaralanmadığı için darp raporu almak istemediği belirtildi. Müştekilerden G.İ. de yolda yürürlerken saldırganın aniden arkadaşının başörtüsünü çekerek hakaret ve tehditler savurduğunu söyledi.

İKİ ESNAF TANIK OLDU

İddianamede Karaköy Selanik Pasajı’nda esnaflık yapan V. E. ve M. A.’nın olaya ilişkin tanıklığına başvurduldu. İki esnaf, saldırganın bağırması üzerine dışarı çıktıklarını, burada saldırgan kadının müştekilere küfür ve hakaret ettiğini duyduklarını, güvenlik kamera görüntülerini de olayın ardından şikayetçi kadınlara verdiklerini söylediler.

“OLAYI YAPAN BEN DEĞİLİM”

Şüpheli S.Y., ise kendisinin o gün Karaköy’e hiç gitmediğini öne sürerek şikayetçilerin polisin benzetmesi nedeni ile etkilenerek kendisini teşhis ettiklerini söyledi. Psikolojik bir rahatsızlığı veya kullandığı bir ilaç olmadığını aktaran S.Y., olay günü Marmaray’ı hiç kullanmadığını ve şikayette bulunan kişileri daha önceden tanımadığını söyledi.