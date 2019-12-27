Karar gizlendi, katlar çıkıldı

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün ile halen FETÖ'den aranan Ömer Akgül'ün ağabeyi Mehmet Akgül tarafından yaptırılan TOGO Kuleleri'nin, mahkeme kararının Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan gizlendiği süreç içinde, yüzde 30 olan inşaat seviyesinin yüzde 70'e çıktığı anlaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Mahkeme kararına rağmen yeni katlar çıkılmasına nasıl izin verdiniz? Niçin zamanında inşaatı mühürlemediniz?” diye sorulduğunu belirtti. Yavaş, bu sorulara şöyle açıklık getirdi:

AYGÜN'ÜN ADRESİNDE: Belediye ekipleri tarafından TOGO Kuleleri ile ilgili denetim yapıldı. Buna göre C blokta yapı seviyesinin, yüzde 30 civarında olduğu anlaşılıyor. Denetimden bir gün sonra yani 11 Nisan 2019'da Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 2.1 emsalli TOGO Kuleleri planının iptalinin yürütmesini durdurdu. 5. İdare Mahkemesi kararı, aynı zamanda Sinan Aygün'ün de avukatı olan belediyemizin sözleşmeli avukatı Mehmet Ali Alan'a,15 Mayıs 2019'da Sinan Aygün'ün ofis adresinde tebliğ edildi. Tebliğ mazbatasına göre, Alan zarfı saat 09.48'de açtı.

KATLAR YÜKSELİYOR: 15 Mayıs'tan 5 gün önce yani 10 Mayıs 2019'da kule inşaatının denetimi yapıldı. Yapıdaki gelişmenin yüzde 60 seviyesinde olduğuna ilişkin denetim raporu düzenlendi. Bina yükseliyor ama mahkeme kararından hâlâ haberimiz yok.

ÖRTÜLÜ DESTEK: 10 Haziran 2019 tarihinde yine denetim yapılıyor. Yapıdaki gelişme yüzde 70 olarak belirleniyor. Katlar çıkıyor ama belediyemiz mahkeme kararından hâlâ habersizdir. Davayı belediyemiz adına takip eden Alan'ın, 4 ay önce sonuçlanan dava ile ilgili olarak belediyemize herhangi bir bildirimde bulunmayarak Sinan Aygün'e örtülü destek verdiği düşüncesiyle, hakkında gerekli makamlara başvurumuzu yaptık. Avukat ile Aygün'ün telefon konuşmalarının tarihlerinin ve HTS kayıtlarının analizini de savcılıktan talep ettik.