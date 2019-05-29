Son dakika… Kartal Adliyesi’nde etek boyu tartışması!

Kartal Anadolu Adliyesi, 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir duruşmaya erkek hakimin, kadın avukatın mini eteğine verdiği tepki damga vurdu.

Tutanaklara da yansıyan olayda; Kadın Avukat Tuğçe Çetin beyanda bulunacağı sırada, mahkeme hakimi, avukatın etek boyunun 15 santimetre yukarda olduğunu ve bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı davrandığını savundu. Mahkeme hakimi bununla da yetinmeyerek, davacı avukatı Dorukcan Davutoğlu’na, meslektaşının etek boyu hakkında fikrini sordu. Davalı avukatı Davutoğlu ise, “Özgürlük alanı ile ilgilidir. Müdahale edilmemesi gerekir” dedi.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜ SALONA ÇAĞIRDI!

Hakim daha sonra adliyenin yazı işleri müdürünü duruşma salonuna çağırdı ve ona da etek hakkında fikrini sordu.

ETEĞİN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ!

Mahkeme hakimi, avukatın etek boyunun çok kısa olduğunu ve yanlış anlaşılmaya vesile olmaması için avukatın etek boyunun fotoğraflanmasını istedi. Avukat Tuğçe Çetin ise bunu reddetti. Tüm bu ifadeler ise tutanağa geçti.

HAKİMDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşma bitiminde salondan çıkacağı sırada hakimin kendisine döndüğünü söyleyen davacı avukatı Dorukcan Davutoğlu ise “Çıkarken de hakim bana ‘Ankara Barosu avukatına küpe yakışıyor mu?’ diye sordu. ‘Ne diyorsunuz’ diyebildim sadece. Şoka girdim.” ifadelerini kullandı. Avukat Davutoğlu ve Çetin’in hakimden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Olayın ardından İstanbul Barosu’na bağlı avukatlar Kartal Adliyesi’ne akın etti. Duruma tepki gösteren avukatlar adliye koridorlarını doldurunca, başsavcılığın talimatı ile adliyede görülecek olan duruşmalara ara verildi.

Avukat ordusunun adliyedeki bekleyişi sürüyor.