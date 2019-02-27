Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri Valiliği açıklama yaptı mı?

Binlerce öğrenci Kayseri’de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili Kayseri Valiliği’nden henüz bir açıklama gelmedi ancak açıklama yapıldığı takdirde haberimizde olacak.

KAYSERİ’DE HAVA DURUMU

Bölge genelinin çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle yağışların yer yer tipi şeklinde görüleceği bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yarın (Perşembe) erken saatlerden itibaren Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın (Perşembe) erken saatlerden itibaren Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara (tipi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.