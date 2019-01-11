Kayyum 3 milyona hamam yaptırıyor

Ankara Çamlıdere ve Samsun Tekkeköy’den sonra Erzurum Karaçoban Belediyesi de hamam yaptırma yarışına katıldı. Belediye tesis için 3 milyon 148 bin liralık sözleşme imzaladı.

Projeyi Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan eski Kaymakam Muhsin Duran Kalkan başlattı. Onun Kastamonu Cide'ye tayininden sonra yerine atanan kayyum Kaymakam Yusuf İzci de devam ettirdi. 30 bin nüfuslu ilçede Osmanlı mimarisine göre yapılacak proje kapsamında yüzme havuzu, Fin hamamı, fitness salonu ve restoranın da bulunacağı açıklandı.

‘KOMŞU İLÇELER DE…'

Başkan İzci, “Proje tüm hızıyla sürüyor. Bu yaşam mekânı, sadece Karaçoban halkının değil komşu ilçe vatandaşlarının da uğrak noktası olacak. ‘Karaçoban için hep daha iyiye' sloganıyla çıkılan bu yolda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.