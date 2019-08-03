Kaz Dağları’na ‘Süper Teşvik’ iddiasına bakanlıktan açıklama

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kaz Dağları'nda altın aramak için 200 bine yakın ağaç kesen Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madenciliğe Süper Teşvik belgesi verildiğini ve bunu vermeye de tek yetkilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu söylemişti.

“İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlığımızın teşvik uygulamaları, 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, yabancı sermayeli şirketler kooperatifler, birlikler, kamu kurum kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar teşvik belgesi düzenlenmesi için Bakanlığımıza müracaat edebilmektedir.

Madencilik yatırımları için yapılan teşvik belgesi müracaatlarında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni almış, geçerli bir ÇED belgesi olan, 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımı yapan tüm firmalara, aynı destek unsurlarını içeren teşvik belgeleri düzenlenmektedir.

İlgili mevzuat gereğince Bakanlığımızın ne bahsi geçen şirket ne de başka bir şirket hakkında inisiyatif alması veya takdir hakkını kullanılması mümkün değildir. Nitekim, 2012/3305 sayılı Karar'ın yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar Bakanlığımızca, maden konusundaki yatırımlar için toplam sabit yatırım tutarı 14,3 Milyar TL olan 964 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

Sonuç olarak, Teşvik mevzuatındaki şartları sağlayan ve Bakanlığımız dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken gerekli izin, ruhsat, lisans, ÇED Belgesi ve benzeri bilgi ve belgeleri ibraz eden tüm yatırımcılara ayırım yapılmaksızın aynı destekleri ihtiva eden teşvik belgeleri şeffaf ve öngörülebilir bir süreç içinde düzenlenerek Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, bu yöndeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır.”