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Kaz Dağları’nda ağaç katliamı yapan şirkete ‘süper’ teşvik

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, teşvik yetkisinin Cumhurbaşkanlığı’nda olduğunu hatırlattı. Ceylan, Kaz Dağları’nda altın arayan Kanadalı firmanın Türk ortağına 7 yıl süreyle yatırım katkısı vergi indirimi, Gümrük Vergisi muafiyeti, faiz desteği ve KDV istisnası uygulanacağını açıkladı...

06:20 -
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Kaz Dağları’nda ağaç katliamı yapan şirkete ‘süper’ teşvik

Kaz Dağları'nda 13 bin ağaç keserek altın arayan firmanın, yatırım maliyeti 940 milyon lira iken devletten 865 milyon liralık teşvik aldığı ortaya çıktı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, altın arayan Kanadalı Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik'e verilen 865 milyon liralık yatırım teşvik belgesinin perde arkasında Cumhurbaşkanlığı'nın olduğunu öne sürdü.

Ceylan yaptığı açıklamada “Kanadalı firmanın yerli ortağı, 2. teşvik uygulama bölgesi olan Çanakkale'de… Ancak Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan daha fazla muafiyeti bulunan 5. bölgeye tanınan süper teşvik alıyor. Bu yetki sadece Cumhurbaşkanı'nda var'' dedi. Özgür Ceylan, teşvik belgesinin yatırıma verilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

BİNLERCE AĞAÇ KESİLDİ, KAZ DAĞLARI ÇORAKLAŞTI
Kanadalı Alamos Gold şirketinin yürüttüğü altın madeni projesinde kapsamında Enerji Bakanlığı'na göre sadece 13 bin ağaç kesildi. Oysa bölgede yaşayanlar ve çevreciler kesilen ağaç sayısının 200 bin civarı olduğunu belirtiyor.

‘NE TÜR BİR YATIRIM VAR?'

“Ağaçlar katledilip, bölgenin tek su havzası ve toprak zehirlenirken ne tür bir yatırım var ki teşvikten söz edilebilir? Kanada firmasına bu teşviki verenin Saray olduğu ortadır. Böylesi bir teşvik neden verilmiştir? Saray eliyle, doğanın katli teşvik edilmektedir. Bu katliamın sponsoru saraydır, Cumhurbaşkanı'dır. Kanadalılara yerli işbirlikçileri eliyle, 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkısı, Gümrük Vergisi muafiyeti, faiz desteği ve KDV istisnası sağlanmaktadır.”

Özgür Ceylan kesilen ağaç sayısının 200 bine yakın olduğunu da belirterek “200 bin ağaç hangi ihtiyaç, arz güvenliği, teknolojik dönüşüm için hangi dışa bağımlığı azaltmak için kesilmiş olabilir. Biri bunu açıklamalı'' diye konuştu.

Son güncelleme: android-time 05:50 01.08.2019
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