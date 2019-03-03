Kerç Boğazı’ndaki gemi faciasında skandallar zinciri

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kerç Boğazı’nda yaşanan kazaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın cevaplaması için Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. CHP'li Ceylan verdiği önergede, her iki gemide de LPG transferi sırasında GPS cihazının devre dışı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

TANKERLER 104 KEZ CEZA YEMİŞ

Ceylan, söz konusu tankerlerin liman denetimlerinde teknik yetersizlik gibi nedenlerden 104 kez ceza yediğinin altını çizerek; “İstanbul Deniz Ticaret Odası Gemi Güvenliği Müdürlüğü’nün yaptığı soruşturmanın ardından hazırlanan ve Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilen rapora göre, söz konusu gemilerin daha önceki liman denetimlerinde teknik yetersizlik, yangınla mücadele ekipmanlarının çalışmaması gibi birçok nedenden ötürü tutuklandığı ifade edilmektedir. Tankerlerin bağlı bulunduğu şirkete ait gemiler yabancı limanlar da dahil olmak üzere Deniz Ticaret Odası kayıtlarına göre 104 kez cezai işleme tabi tutulmuştur.” dedi

PERSONELİN ÇALIŞMA SERTİFİKASI YOK

Özgür Ceylan, yaşanan kazada sonrası yapılan soruşturmalar neticesinde personelin çalışma sertifikasının bulunmadığı belirterek şunları söyledi:

“Kaza sonrası yapılan soruşturmalarda, kazada hayatını kaybeden Türk denizcilerin her iki gemiye İstanbul Limanından katıldıkları anlaşılmıştır. Yabancı bayraklı gemilerde çalışabilmek için, gemi adamlarına o bayrak devletinden alınmış çalışma izin belgesi zorunluluğu vardır. Bu denizcilerin bağlı olduğu ülke tarafından düzenlenen ‘Tanker Çalışma Sertifikaları’ bulunmadığı, tankerlerin kaza anında bağlı bulunduğu şirketin yeteri güvenlik tedbirlerin alınmadığı, Tanzanya bayraklı gemilerin donatıcılarının Türk vatandaşı olduğu raporda ortaya atılan iddialar arasındadır.”

YANGIN SÖNMEDEN GEMİLER SATILMIŞ

CHP'li Ceylan, tankerlerin kaza sonrasında çıkan yangın daha söndürülmeden başka şirketlere satıldığının raporlarda belirtildiğini kaydetti.