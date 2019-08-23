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Kılıçdaroğlu: Türkiye çok yakında daha güzel bir yolun başında yürüyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de konuşuyor. Bayrak polemiğine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün kurucusu olduğu bir partinin liderine bunu söylemezsin" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini noktalarken de "Bize oy vesin vermesin bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Türkiye çok yakında daha güzel bir yolun başında yürüyecek." diye konuştu

11:20 -
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Kılıçdaroğlu: Türkiye çok yakında daha güzel bir yolun başında yürüyecek

Yerel seçimi kazanan partisinin belediye başkanlarını ziyaret ve tebrik etmek için Balıkesir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye önünde halka hitap ediyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin varlığı tartışmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Demek ki Türk bayrağını tanımıyor. Ama sana da bunu tanıtacağız” sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu bayrak polemiğine ilişkin, “Atatürk’ün kurucusu olduğu bir partinin liderine bunu söylemezsin” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Bize oy vesin vermesin bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Türkiye çok yakında daha güzel bir yolun başında yürüyecek.

Son güncelleme: android-time 11:45 23.08.2019
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