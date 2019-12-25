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Kılıçdaroğlu: Tank Palet yetmedi İstanbul’u peşkeş çekeceksin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "İstanbul'a kanal yapmaya işin uzmanları değil, bir kişi karar veriyor. Peki o kişinin bu alanda bir bilgisi var mı? Yok. Kanal yapma deneyimi var mı? Yok. Mühendislik eğitimi var mı? Yok." ifadesini kullandı.

19:02 -
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Kılıçdaroğlu: Tank Palet yetmedi İstanbul’u peşkeş çekeceksin

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter’dan paylaştı.

“TANK PALET YETMEDİ”

Kanal İstanbul’a yönelik eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Bırakın kanal yapmayı, konut yapılırken bile zemin etüt raporu olur, statik hesabı, mimari çizimi olur. Demirinin, çimentosunun, fayansının, elektriğinin hesabı yapılır. Yani liyakat sahibi insanlar, yani işin uzmanları hesap kitap yaparlar. İstanbul’a kanal yapmaya işin uzmanları değil, bir kişi karar veriyor. Peki o kişinin bu alanda bir bilgisi var mı? Yok. Kanal yapma deneyimi var mı? Yok. Mühendislik eğitimi var mı? Yok. Ayrıca bu kanalın yapımı için 75 milyar liraya yakın para harcanacakmış. Kendi cebinden mi? Hayır. 82 milyonun cebinden. Demek ki Tank Palet Fabrikası yetmedi. Şimdi de İstanbul’u peşkeş çekeceksin. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.” AA

 

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