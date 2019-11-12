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Kılıçdaroğlu’na, Erdoğan’a hakaretten 50 bin TL ceza

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan 50 bin TL tazminata mahkum edildi! Kararı Twitter hesabından paylaşan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Ankara 14..Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti." dedi

13:18 -
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Kılıçdaroğlu’na, Erdoğan’a hakaretten 50 bin TL ceza

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlui Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a grup toplantısındaki konuşmasında hakaret ettiği gerekçesi ile Ankara 14..Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafından 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın kararı Twitter'dan yaptığı açıklamayla duyurdu.  Aydın paylaşımında “Ankara 14..Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.” ifadelerine yer verdi.

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