Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı destekleyen şube müdürü terfi ettirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, geçtiğimiz Nisan ayında, şehit piyade er Yener Kırıkcı’nın Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde bir grubun saldırısına uğramasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yorum yapan ve saldırılı ‘öven’ Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Abdulsamet Eren, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine getirildi.

Sosyal medya hesabından “HDP ile ittifak yapacaksın, sonra şehit cenazesine gideceksin. Al sana ittifak” paylaşımı yapan Abdulsamet Eren’in Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne terfi ettirilmesine CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, “Bu şube müdürü o gün genel başkanımızla ilgili yapmış olduğu çirkin paylaşımın mükafatını aldı” diyerek tepki gösterdi.

“BU TERFİ ÇOK VAHİM BİR OLAYDIR”

Abdulsamet Eren'in adeta ödüllendirildiğini belirten CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna oturmuş olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk'ta çirkin bir saldırıyı yapılmıştı. Sonrasında sırf iktidara yaranmak, mevki makamlarını yükseltmek için bazı illerde işgüzar kişilerce bu çirkin saldırıyı destekleyen açıklamalar ve paylaşımlar oldu. Bunlardan bir tanesi de maalesef ilimiz Elazığ’dan çıktı. Bu kişi Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan Abdulsamet Eren isimli bir devlet memuru. Bu kişi genel başkanımıza yapılan çirkin saldırıyı çok doğal bir şeymiş gibi sosyal medya hesabından destekleyici bir paylaşımda bulunmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ il örgütü olarak bu şahsın geçmişte yapmış olduğu bu çirkin paylaşımıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk. Yaptığı paylaşımdan dolayı bizden özür dilemesi sonrasında şikâyetimizden vazgeçmiştik. Abdulsamet Eren isimli kişi genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ya ilgili yaptığı çirkin paylaşım sonrasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine getirilerek terfi ettirilmiştir, bu terfi çok vahim bir olaydır. Bu şahsın Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine getirilmesini ve bu kişiyi bu göreve öneren kişileri şiddetle kınıyorum. Elazığ Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanlığını, milletvekillerini, Gençlik ve Spor Bakanlığını uyarıyoruz, bu tarz ahlaki olmayan paylaşımlarda bulunan yöneticiler gençliğimizi geleceğe hazırlayamaz, temiz, ahlaklı gençler yetiştiremezler. Bundan dolayı bu kişinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinden derhal geri çekilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.