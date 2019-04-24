Son dakika: Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün böyle karşılandı

Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramış saldırganlardan Osman Sarıgün CHP liderine yumruk atmıştı.

Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliği tespit edilmiş, Osman Sarıgün'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Linççi saldırgan Osman Sarıgün, serbest kaldırtan sonra döndüğü köyünde böyle karşılandı. O anların görüntüsünü CHP Milletvekili Tuncay Özkan paylaştı.

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ise gözaltı süresi uzatılmıştı. Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Çubuk Adliyesi'ne getirilmiş savcı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme ise Sarıgün’ü, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakmıştı.

Serbest bırakıldıktan sonra Akkuzulu Mahallesi'ndeki evine geri dönen ve adeta tebrikleri kabul eden Sarıgün, ziyaretçi akınına uğradı. Bazı ziyaretçiler ise Sarıgün’ün elini öperek hatıra fotoğrafı çekti.