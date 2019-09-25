Kılıçdaroğlu: “Erdoğan elbette seçilemeyecek”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbu Kadıköy’de emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım’ın cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitiren Yıldırım´ın cenaze namazı Kadıköy Moda Cami´nde öğle namazının ardından kılındı.

Cenazede Yıldırım´ın eşi Müjgan Yıldırım, kızları Ufuk Yıldırım Altaş, Başak Yıldırım, Burcu Yıldırım Kutlualp ile damatları Hasan Hüseyin Altaş, Emir Kutlalp taziyeleri kabul etti.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Cenaze töreninin ardından Moda’daki bir restoranda yemek yiyen CHP lideri Kılıçdaroğlu gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

CHP’lideri IMF heyetinin Türkiye’deki temasları ile ilgili bir soruya “Otelde yapılan bir görüşme, davet üzerine yapılan bir görüşme. İyi de davet eder kim? Siz davet ettiniz bizimle de görüştüler. Farklı bir olay değil.” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili yaptığı değerlendirmeye yönelik bir soruya ise “Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması lazım. Türkiye ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya. Tarafsız olan bir cumhurbaşkanından partili cumhurbaşkanına geldik. Bu düzen Türkiye'ye hiçbir yarar getirmedi, bundan kurtulması lazım. Bu demek değil ki eski sisteme dönelim.” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı, 31 Mart seçimlerinde Kadıköy ve Ataşehir'deki sandık görevlilerine yönelik ‘görevi ihmal’ suçundan açılan davalarla ilgili olarak ise “İstanbul seçimleri yenilendi farkı gördük. Bu milletin bir vicdanı var. O dönemde siyasi iktidar ‘Ben İstanbul'u nasıl vermem’ diye düşündü. İstanbullular buna izin vermedi. Ekrem bey harcadığı her kuruşun hesabını verecek. Bütün engellemelere rağmen güzel çalışmalar yapacaklar.” yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın durumu için ise “Millet ittifakını oluşturan partilerin ortak paydaları var. Bunun çerçevesinde hep birlikte hareket ederiz. Birlikte hareket etmenin bana göre büyük yararı var. Türkiye için. O düşüncesini saygıyla karşılıyorum. Elbette (Erdoğan) seçilemeyecek. Hangi yüzle milletin karşısına çıkıp ‘Bana oy verin’ diyecek. Geldi de ne yaptı. Yol, köprü, havalimanı yaptık diyor, gayet güzel de bunu kaça yaptın? ‘Efendim bunu söyleyemem' olmaz…” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Necati Karakaya için ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenine katılmak için restorandan ayrıldı.