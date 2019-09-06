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Kılıçdaroğlu’ndan kararla ilgili ilk açıklama: Adalet yok bu ülkede

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay hapis cezası hakkında değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Adalet yok bu ülkede. Hakim karar verirken vicdanına değil saraya bakıyor." dedi

17:07 -
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Kılıçdaroğlu’ndan kararla ilgili ilk açıklama: Adalet yok bu ülkede

Canan Kaftancıoğlu’na verilen 9 yıl 8 aylık hapis cezasını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

“Adalet yok bu ülkede. Hakim karar verirken vicdanına değil saraya bakıyor. Sevgili halkıma şunu söylemek isterim. Hangi görüşten hangi inançtan hangi kimlikten olursa olsun ben herkes için adaleti sağlayacağım.” dedi. Canan Kaftancıoğlu’na hapis cezası verilerek İstanbul başarısının intikamının alındığını savunan Kılıçdaroğlu “Adaletsizlik sadece Türkiye’nin itibarını zedeler. Benim üzüntüm adaletin bu ülkede yok olması başka bir şey değil” diye konuştu.

Son güncelleme: android-time 17:45 06.09.2019
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